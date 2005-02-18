Tipps & Tricks
Festplatten: Jumper auf Master setzen
So geht's: Um eine Festplatte (HD) auf Master-, Slave- oder CableSelect-Wahl zu schalten müssen an heutigen Festplatten mit IDE-/parallel ATA-Anschluss so genannte "Jumper" (Steckbrücken) umgesteckt werden.
Die Steckkontakte befinden sich hinten an der Festplatte zwischen den Kontakten der Schnittstelle (links) und jenen dicken rechts für den Stromanschluss. Mit einer Pinzette oder einer spitzen Flachzange werden die kleinen schwarzen Steckbrücken umgesteckt.
Wie sie angeordnet werden müssen, sollte wie hier (oben rechts in der Nahaufnahme) auf einem Kleber oder Aufdruck auf der Festplatte vermerkt sein. Ansonsten findet man die entsprechenden Hinweise auf der Web-Seite des jeweiligen HD-Herstellers. Wird kein Jumper gesetzt, arbeitet die HD im Slave-Betrieb.
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