Festplatten: Jumper auf Master setzen

Wie sie angeordnet werden müssen, sollte wie hier (oben rechts in der Nahaufnahme) auf einem Kleber oder Aufdruck auf der Festplatte vermerkt sein. Ansonsten findet man die entsprechenden Hinweise auf der Web-Seite des jeweiligen HD-Herstellers. Wird kein Jumper gesetzt, arbeitet die HD im Slave-Betrieb.