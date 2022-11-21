Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
21. Nov 2022
Lesedauer 2 Min.

Wischgeste bändigen

Firefox für Android: Horizontales Tab-Wischen ausschalten

Im Firefox für Android lässt sich zwischen geöffneten Tabs wechseln, indem Sie den Adressbalken horizontal nach links oder rechts wischen. Falls das Sie stört, lässt sich die Funktion ausschalten.

Übers horizontale Wischen auf der Symbolleiste lässt sich zwischen geöffneten Tabs im Firefox für Android wechseln. Passiert Ihnen dies zu oft aus Versehen, können Sie diese Wischgeste abschalten.

© (Quelle: PCtipp.ch)

Falls Sie Firefox für Android verwenden, ist es Ihnen vielleicht auch schon passiert, dass Sie versehentlich zum benachbarten Tab gescrollt haben, weil Sie den Adressbalken nach links oder rechts gezogen haben.

Möchten Sie diese Variante des Tab-Wechsels abschalten und die Tabs lieber übers viereckige Tab-Symbol umschalten?

Lösung: Tippen Sie im Firefox oben rechts aufs Drei-Punkte-Symbol und gehen Sie zu Einstellungen. Gehen Sie darin zu Anpassen. Ganz unten finden Sie einen Kippschalter hinter «Symbolleiste zur Seite wischen, um Tabs zu wechseln». Knipsen Sie den aus, sind die versehentlichen Tab-Wechsel Geschichte.

Hier schalten Sie die Option zum Tab-Wechsel durch Wischen aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Firefox Android Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare