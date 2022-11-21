Firefox für Android: Horizontales Tab-Wischen ausschalten

Falls Sie Firefox für Android verwenden, ist es Ihnen vielleicht auch schon passiert, dass Sie versehentlich zum benachbarten Tab gescrollt haben, weil Sie den Adressbalken nach links oder rechts gezogen haben.

Möchten Sie diese Variante des Tab-Wechsels abschalten und die Tabs lieber übers viereckige Tab-Symbol umschalten?

Lösung: Tippen Sie im Firefox oben rechts aufs Drei-Punkte-Symbol und gehen Sie zu Einstellungen. Gehen Sie darin zu Anpassen. Ganz unten finden Sie einen Kippschalter hinter «Symbolleiste zur Seite wischen, um Tabs zu wechseln». Knipsen Sie den aus, sind die versehentlichen Tab-Wechsel Geschichte.