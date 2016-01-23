Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2016
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Firefox: Bestimmes Lesezeichen immer im Private-Modus öffnen

Wollen Sie bestimmte Seiten aus Ihren Firefox-Lesezeichen immer im «privaten Modus» öffnen? Dieser Tipp hilft.

Dank Private-Tab-Add-On erzwingt diese zusätzliche Zeichenfolge den Private Mode

© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben allerlei Webseiten-Adressen (URLs) in die Lesezeichen gespeichert. Ein paar dieser Seiten würden Sie gerne jeweils im «privaten Modus» von Firefox öffnen. Da gibts grundsätzlich zwei Möglichkeiten – einmal mit und einmal ohne Add-On.

Ohne Add-On: Rufen Sie wie gewohnt Ihre Lesezeichen auf, etwa durch Klick aufs Lesezeichenlisten-Symbol. Klappen Sie den Unterordner auf, in welchem sich das Lesezeichen befindet. Ein Rechtsklick darauf, gefolgt von In neuem privaten Fenster öffnen zeigt die Seite im «privaten Modus» an, welcher keine Cookies speichert und keine Daten im Cache endlagert. 

Mit Add-On: Die Variante per Add-On hat den Vorteil, dass Sie den betroffenen Lesezeichen dauerhaft beibringen können, sich im privaten Modus zu öffnen. Surfen Sie zur Webseite des Add-Ons Private Tab. Klicken Sie unter der Bezeichnung «Private Tab 0.1.9» auf Add to Firefox. Oben klappt eine Art Sprechblase auf. Klicken Sie darin auf Installieren. Schon ist die Erweiterung installiert; ein Neustart von Firefox ist nicht einmal nötig.

Jetzt gehts so: Öffnen Sie übers Lesezeichenlisten-Symbol die Lesezeichen. Klappen Sie darin gegebenenfalls den Ordner auf, in dem Sie das Lesezeichen abgelegt haben. Klicken Sie mit Rechts aufs betroffene Lesezeichen und öffnen Sie die Eigenschaften. Im Feld «Adresse» steht die URL, z.B. http://www.example.com. Fügen Sie direkt vors «http» die Zeichenfolge private:///# ein, damit die Adresse danach so aussieht: 

private:///#http://www.example.com. Klicken Sie auf Speichern.

Dank Private-Tab-Add-On erzwingt diese zusätzliche Zeichenfolge den Private Mode

 © Quelle: PCtipp.ch

In Ihrer Lesezeichenliste erscheint dieses eine Lesezeichen nun mit einer dünnen gepunkteten Linie. Öffnen Sie die Seite aus diesem Lesezeichen, erkennen Sie den privaten Modus am entsprechenden Icon.

Kommentare

Firefox Browser Cloud Datenverwaltung Internet Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare