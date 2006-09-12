12. Sep 2006
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Firefox: Duplikate aus Lesezeichen (Bookmarks) entfernen
Da ich im Firefox immer wieder Bookmarks hinzufüge, haben sich jetzt schon eine Menge Einträge angesammelt, viele auch doppelt, weil ich nicht immer weiss, ob ich den Eintrag schon habe und ihn dann sicherheitshalber noch einmal hinzufüge. Kann man die doppelten Einträge auf einfache Weise entfernen, ohne alles einzeln heraussuchen zu müssen?
Mit der Erweiterung "Bookmark Duplicate Detector" [1] ersparen Sie sich die Mühe des einzelnen Suchens und Löschens. Sobald Sie die Erweiterung installiert und Firefox neu gestartet haben, können Sie in den Einstellungen festlegen, ob Sie lieber automatisch oder manuell mit Abfrage löschen wollen.
Auch werden Sie in Zukunft darauf hingewiesen, ob ein Lesezeichen bereits in Ihrer Sammlung vorhanden ist, so dass Sie es gar nicht erst doppelt hinzufügen.
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