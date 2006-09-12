Firefox: Duplikate aus Lesezeichen (Bookmarks) entfernen

Da ich im Firefox immer wieder Bookmarks hinzufüge, haben sich jetzt schon eine Menge Einträge angesammelt, viele auch doppelt, weil ich nicht immer weiss, ob ich den Eintrag schon habe und ihn dann sicherheitshalber noch einmal hinzufüge. Kann man die doppelten Einträge auf einfache Weise entfernen, ohne alles einzeln heraussuchen zu müssen?

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