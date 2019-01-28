Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
28. Jan 2019
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Firefox Klar für Android: Screenshot nicht möglich

Manchmal ist es mit dem Klar-Browser für Android nicht möglich, ein Bildschirmfoto zu erstellen. Dieser Trick kann helfen.

Ist die Tarnungsfunktion aktiviert? Ein grauer Schalter zeigt an, dass die Funktion ausgeschaltet ist

© Quelle: cm/PCtipp

Sie nutzen den Android-Browser Firefox Klar und möchten etwas auf einer Webseite oder ein Bild mittels Screenshot (Bildschirmfoto) festhalten – doch das geht nicht. Allenfalls erhalten Sie eine kurze Pop-up-Nachricht: «Screenshot kann aufgrund einer Sicherheitsrichtlinie nicht aufgenommen werden». 

Lösung

Wenn sich Ihr Firefox-Klar-Browser im Tarnung-Modus befindet, kann man momentan keine Screenshots erstellen.

Ist die Tarnungsfunktion aktiviert? Ein grauer Schalter zeigt an, dass die Funktion ausgeschaltet ist

 © Quelle: cm/PCtipp

1. Tippen Sie oben rechts auf die Menü-Schaltfläche (übereinanderliegende drei Punkte).

2. Wählen Sie Einstellungen, danach Datenschutz und Sicherheit.

3. Scrollen Sie etwas herunter, bis Sie Tarnung sehen. Dies sollte aktiviert sein. Um den Screenshot erstellen zu können, müssen Sie die Funktion über den Regler deaktivieren.

4. Tippen Sie auf die Zurück-Taste (oben links), um die Änderung zu speichern.

Laut Firefox-Support-Seite sei dies eine Übergangslösung. Die Funktion soll in Zukunft standardmässig aktiviert sein.

Kommentare

Firefox Android Bildbearbeitung Browser Datenverwaltung Internet Kummerkasten Sicherheit Smartphone & Apps Software & Tools Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare