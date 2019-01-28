Firefox Klar für Android: Screenshot nicht möglich

1. Tippen Sie oben rechts auf die Menü-Schaltfläche (übereinanderliegende drei Punkte).

2. Wählen Sie Einstellungen, danach Datenschutz und Sicherheit.

3. Scrollen Sie etwas herunter, bis Sie Tarnung sehen. Dies sollte aktiviert sein. Um den Screenshot erstellen zu können, müssen Sie die Funktion über den Regler deaktivieren.

4. Tippen Sie auf die Zurück-Taste (oben links), um die Änderung zu speichern.

Laut Firefox-Support-Seite sei dies eine Übergangslösung. Die Funktion soll in Zukunft standardmässig aktiviert sein.