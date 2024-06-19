Firefox: Nerviges Mediensteuerelement im Infobereich ausschalten

Sie schliessen im Firefox das Tab, in welchem Sie ein Video betrachtet haben. Wenn Sie nun mit Windowstaste+A oder per Klick aufs Wi-Fi-Symbol unten rechts den Infobereich öffnen, kommt es vor, dass das Bedienelement, um das Video abzuspielen, dort immer noch erscheint, obwohl das Tab doch geschlossen ist.

Mir ist das Problem kürzlich auch begegnet. Das Bedienelement hat leider auch kein X oder Ähnliches, über das man es schliessen könnte. Ein Explorer-Neustart half nichts und laut Benutzerberichten nützt oft nicht einmal ein Beenden von Firefox. Das Problem besteht offenbar schon länger.

Lösung: Falls Sie die Videos, die Sie im Firefox schauen, ohnehin immer direkt übers Browserfenster steuern, schalten Sie die Mediensteuerelemente wie folgt ab: Öffnen Sie im Firefox oben rechts via Hamburger-Menü die Einstellungen. Im Bereich Allgemein scrollen Sie ganz herunter, bis Sie zum Abschnitt «Surfen» gelangen. Deaktivieren Sie dort den Punkt Medien über Tastatur, Headset oder virtuelle Schnittstelle steuern. Schon verschwindet das störende Element.