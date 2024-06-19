Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
19. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Solls weg, kanns weg

Firefox: Nerviges Mediensteuerelement im Infobereich ausschalten

Wenn Sie im Firefox unter Windows 11 ein Video geschaut haben, zeigt der Infobereich etwa beim Klick aufs Wi-Fi-Symbol manchmal immer noch das Videosteuerelement, auch wenn das Tab mit jenem Video längst geschlossen ist. Auch ein Explorer-Neustart hilft nichts.

Vorher (links): Das Steuerelement ist zu sehen, auch wenn das Tab schon geschlossen ist.

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie schliessen im Firefox das Tab, in welchem Sie ein Video betrachtet haben. Wenn Sie nun mit Windowstaste+A oder per Klick aufs Wi-Fi-Symbol unten rechts den Infobereich öffnen, kommt es vor, dass das Bedienelement, um das Video abzuspielen, dort immer noch erscheint, obwohl das Tab doch geschlossen ist.

Mir ist das Problem kürzlich auch begegnet. Das Bedienelement hat leider auch kein X oder Ähnliches, über das man es schliessen könnte. Ein Explorer-Neustart half nichts und laut Benutzerberichten nützt oft nicht einmal ein Beenden von Firefox. Das Problem besteht offenbar schon länger.

Lösung: Falls Sie die Videos, die Sie im Firefox schauen, ohnehin immer direkt übers Browserfenster steuern, schalten Sie die Mediensteuerelemente wie folgt ab: Öffnen Sie im Firefox oben rechts via Hamburger-Menü die Einstellungen. Im Bereich Allgemein scrollen Sie ganz herunter, bis Sie zum Abschnitt «Surfen» gelangen. Deaktivieren Sie dort den Punkt Medien über Tastatur, Headset oder virtuelle Schnittstelle steuern. Schon verschwindet das störende Element.

Schalten Sie diese Option aus, verschwindet das störende Element

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Firefox Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare