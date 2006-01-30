Tipps & Tricks
Firefox öffnet immer die letzte Sitzung bei Start
Vermutlich hat Ihr Freund die Erweiterung "Tab Mix Plus" [1] für Firefox installiert. Eigentlich ein sehr praktisches Tool, um die Tabbed-Browsing-Fähigkeiten des Firefox optimal ausnutzen zu können.
Anscheinend hat er "Browser-Sitzung wiederherstellen" aktiviert, das heisst, bei jedem Start wird die zuletzt gespeicherte Sitzung wiederhergestellt.
Sie können diese Einstellung deaktivieren, indem Sie "Extras/Sitzungs-Manager/Einstellungen..." wählen. Der "Sitzungs-Manager" ist ein Teil von "Tab Mix Plus".
In der Kategorie "Sitzung" auf der Registerkarte "Starten/Beenden" aktivieren Sie "Browser-Sitzung nicht wiederherstellen", den untersten Eintrag in der Reihe.
Sie können den Sitzungs-Manager auch ganz deaktivieren, indem Sie im oberen Bereich des Fensters das Häkchen vor "Sitzungs-Manager aktivieren" entfernen. Jedoch ist der Sitzungs-Manager durchaus sehr nützlich, sollten Sie einmal einen Absturz haben. Dann speichert er alle im Firefox enthaltenen Sitzungsdaten und stellt die Sitzung nach dem Aufstarten, das dem Absturz folgt, wieder her.
Bestätigen Sie alle Änderungen mit "OK".
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