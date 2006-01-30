Firefox öffnet immer die letzte Sitzung bei Start

Vermutlich hat Ihr Freund die Erweiterung "Tab Mix Plus" [1] für Firefox installiert. Eigentlich ein sehr praktisches Tool, um die Tabbed-Browsing-Fähigkeiten des Firefox optimal ausnutzen zu können.

Anscheinend hat er "Browser-Sitzung wiederherstellen" aktiviert, das heisst, bei jedem Start wird die zuletzt gespeicherte Sitzung wiederhergestellt.

Sie können diese Einstellung deaktivieren, indem Sie "Extras/Sitzungs-Manager/Einstellungen..." wählen. Der "Sitzungs-Manager" ist ein Teil von "Tab Mix Plus".