Firefox: Profil von einem PC zum anderen kopieren

Lösung: Das geht durchaus und dürfte sogar immer noch auch zwischen verschiedenen Betriebssystemversionen klappen. Wir zeigen es hier für Windows XP und Windows 7/Vista. Die Kurzfassung: Machen Sie auf dem Quell- und dem Ziel-PC den Ordner Ihres Firefox-Profils ausfindig. Leeren Sie den Profilordner auf dem Ziel-PC komplett. Kopieren Sie den Inhalt des Profilordners vom Quell-PC auf den Ziel-PC.

Gehen Sie im einzelnen so vor: Beenden Sie Firefox auf beiden Computern ganz. Prüfen Sie das am besten via Ctrl+Shift+Esc per Task-Manager im Reiter Prozesse. Drücken Sie nun Windowstaste+R oder gehen zu Start/Ausführen (Windows XP) oder klicken auf Start (Windows 7/Vista). Tippen Sie die Zeichenfolge %appdata% ein und drücken Sie Enter.

Unter Windows 7/Vista sind Sie nach Eingabe von %appdata% normalerweise hier: C:\Users\IhrName\AppData\Roaming. Navigieren Sie von hier aus weiter zu \Mozilla\Firefox\Profiles\Zufallszeichen.default. Öffnen Sie den «Zufallszeichen.default»-Ordner. Anstelle von «Zufallszeichen» stehen in der Regel acht zufällig gewählte Buchstaben, z.B. «dyvepnqb.default».