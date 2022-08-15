Firefox und Thunderbird auf 64 Bit umstellen

Da es die beiden Mozilla-Programme schon so lange gibt, finden sich auf vielen PCs Installationen, die schon ziemlich «gut abgehangen» sind. So könnte es sein, dass die beiden bei Ihnen immer noch in der 32-Bit-Version installiert sind. Früher griff man im Zweifelsfall oft zur 32-Bit-Version. Auf geeigneten PCs sind die 64-Bit-Versionen inzwischen aber vorzuziehen – jedenfalls meistens.

Wie Mozilla hier zum Beispiel über Firefox schreibt, läuft die 64-Bit-Version stabiler und ist aufgrund der besseren Abschottung der verschiedenen Adressbereiche sicherer.

Ausserdem können 64-Bit-Anwendungen den Arbeitsspeicher besser ausnützen. Nicht zuletzt könnte Microsoft früher oder später die Unterstützung für 32-Bit-Anwendungen zurückfahren.

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Verwenden Sie 64-Bit-Versionen, ...