Firefox-Tuning für Fortgeschrittene

3. Verknüpfung und Datei-Endungen: Ziehen Sie von diesem neuen chrome-Ordner vielleicht am besten mit gedrückter rechter Maustaste eine Verknüpfung auf den Desktop, damit Sie ihn für zukünftige Firefox-Tuning-Schritte stets griffbereit haben. Blenden Sie im Datei-Explorer die Datei-Endungen ein: Ansicht/Ein-/Ausblenden/Dateinamenerweiterungen.

4. Datei userChrome.css erstellen: Öffnen Sie den neuen chrome-Ordner und erstellen Sie darin via Rechtsklick/Neu/Textdokument eine neue Textdatei. Benennen Sie diese in userChrome.css um.

5. Nutzung von userChrome.css aktivieren: Teilen Sie Firefox nun mit, dass er sich beim Start jeweils nach dieser Datei umsehen soll. Tippen Sie hierfür about:config in die Adresszeile (gefolgt von Enter), klicken Sie auf Risiko akzeptieren und fortfahren. Tippen Sie im Filterfeld userprof ein. Es bleibt dieser Eintrag stehen: toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets. Schalten Sie ihn durch Klick auf den Doppelpfeil am Ende der Zeile von false auf true um.

Damit sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Auf der nächsten Seite geht es zu Tweaks, die ein paar der Design-Änderungen rückgängig machen.

Tab-Tweak in userChrome.css einfügen

Öffnen Sie den vorhin erstellten Ordnerin Ihrem Firefox-Profil. Klicken Sie mit rechter Maustaste auf die Dateiund wählen Sie im Kontextmenü. Es öffnet sich der Notepad-Editor mit der noch leeren Datei.

Hinweis: Sie müssen natürlich nicht alle Tweaks anwenden! Wenn Ihnen die Tabs gefallen und Sie z.B. bloss den Befehl «Neuer Tab» aus dem Tab-Kontextmenü entfernen wollen, beschränken Sie sich einfach auf die Code-Zeilen zum jeweiligen Tipp.

Tabs wieder wie Tabs aussehen lassen

Fügen Sie folgende Code-Zeilen ein; das Datum in der untersten Zeile können Sie anpassen, damit Sie wissen, wann Sie die Einträge in der Datei gemacht haben: