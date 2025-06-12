Fit für DAB+

Die günstige Option ist ein DAB+-Adapter. Dabei handelt es sich um ein DAB+-Radio, das über einen Audioausgang verfügt, Bild 1. Da die meisten Autoradios einen Audio­eingang haben, lassen sich diese Adapter einfach per Kabel an das bestehende Autoradio anschliessen. Dieses stellen Sie statt auf Radio auf AUX und hören so das Signal des Adapters. Strom gibt es entweder per USB oder via 12V-Steckdose.

Einige Systeme verwenden auch einen eingebauten FM-Transmitter. Das heisst, sie empfangen DAB+ und senden ein lokales FM-Signal ab, das von Ihrem Autoradio aufgenommen wird. Das ist etwas komplizierter und fehleranfälliger als ein Kabel, aber dafür drahtlos. Ebenfalls häufig sind heutzutage zusätzliche Funktionen wie Bluetooth an den Adaptern. Damit können Sie etwa von einem Handy auf den Adapter streamen und das Signal auf Ihr Autoradio weiterleiten.

Ein DAB+-Adapter für das Auto kostet üblicherweise zwischen 70 und 200 Franken, je nach Qualität und Funktionsumfang. Im Normalfall sollte die Kabelverbindung die Audioqualität nicht beeinflussen. Allerdings benötigen Sie einen Platz, an dem Sie den Adapter befestigen können. Das Kabel darf zudem nicht im Weg sein. Eine allfällige Audiofernsteuerung am Lenkrad wird mit dem Adapter auch nicht funktionieren.

Eine elegantere Lösung ist der Einbau eines komplett neuen Autoradios. Das ist aber ungleich teurer als ein DAB+-Adapter. Die Preise variieren je nach Automodell, Radioart und Einbaukosten dramatisch. Sie können gut und gerne ins Vierstellige gehen. Für viele Automodelle gibt es ausserdem keine passenden Optionen. Preiswert wird es höchstens, wenn Sie den Einbau selbst vornehmen und für Ihr Auto ein brauchbares, kostengünstiges Radiomodell verfügbar ist. Ansonsten benötigen Sie die Unterstützung einer Garage, was schnell ins Geld geht. Der Vorteil gegenüber dem Adapter: Sie haben ein passgenaues Radio ohne zusätzliche Kabel und können das Radio weiterhin per Lenkradbuttons steuern.

Am Ende ist die Wahl zwischen einem neuen Radio und Adapter grösstenteils eine Kostenfrage, sowohl wegen der Kosten des Geräts und des Einbaus als auch wegen des Restwerts des Autos. Vergessen Sie dabei auch nicht, dass es ausser DAB+ noch andere Möglichkeiten der Unterhaltung im Auto gibt (siehe auf der letzten Seite/Teil 3).

DAB+ an der Stereoanlage

Im Prinzip funktioniert es bei der Stereoanlage fast gleich wie beim Auto. Allerdings bieten gerade modulare Systeme gewisse zusätzliche Möglichkeiten. Die Grundidee ist auch hier: Sie kaufen ein zusätzliches Gerät, das DAB+ empfängt, und verbinden es mit Ihrer Stereoanlage. In den meisten Fällen heisst das: Kabel an den AUX-Input. Bei modularen Stereoanlagen haben Sie eventuell weitere Optionen. Es kann etwa sein, dass Ihr Anlagenhersteller ein eigenes DAB+-Modul anbietet, das mit Ihrem System kompatibel ist. Und je nach Anlage und Adapter haben Sie weitere Möglichkeiten, DAB+ zu integrieren. Im Grunde benötigen Sie einfach einen freien Input an Ihrer Stereoanlage, der zum Output des Adapters passt, Bild 2.