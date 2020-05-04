Fitbit: Aktivzonenminuten mit dem Charge 4 nutzen – so gehts

Was sind Aktivzonenminuten?

Bei Aktivzonenminuten wird die Zeit erfasst, die sie mit einer Aktivität verbringen, bei der Ihre Herzfrequenz erhöht ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfielt wöchentlich 150 Minuten einer mässigen bis starken Aktivität. Mit dem Charge 4 wird 1 Zonenminute für 1 Minute Aktivität in der Fettverbrennungszone gesammelt. 2 Zonenminuten gibt es für 1 Minute Aktivität in der Cardio- oder Höchsleistungszone. Diese neue, personalisierte Funktion misst anhand der Herzfrequenz die Intensität und Qualität des Trainings und motiviert zu noch mehr Bewegung.

Weitere Informationen finden Sie in der Fitbit-App (Android, iOS), nachdem Sie Ihr Charge-4-Gerät dort eingerichtet haben. Klicken Sie in der App auf das Symbol der Aktivzonenminuten. Dies finden Sie in neusten App-Version gleich unterhalb der Schitte – neben «Etagen», «Kilometern» und «Kalorien» neu «Zonenminuten». Tippen Sie darauf. Sie werden durch drei Infoschritte geführt. Klicken Sie beim letzten Schritt auf Übernehmen (Wochenziel).