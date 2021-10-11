Fitbit Charge 5: körperliche Reaktion auf Stress messen mit EDA-Scan

1. Wischen Sie auf dem Display des Charge 5 mehrfach nach rechts, bis Sie EDA-Scan sehen.

2. Um den Scan zu starten, tippen Sie darauf. Der Fitnesstracker zeigt die Dauer (3 Minuten) an. Tippen Sie auf das Start-Symbol.

3. Nun muss man den Arm stillhalten und mit je einem Fingern (Daumen und Zeigefinger) auf beiden Seiten des Trackers das Gerät sanft berühren.

4. Von anderen Wearables und ihren Gesundheitsscans sind wir gewohnt, beispielsweise 50 Sekunden stillzuhalten, während eine Messung vorgenommen wird. 3 Minuten ist gefühlt ziemlich lange und die Haltung samt Geräteseiten-Berührung ist nicht so bequem. Hören Sie dazu Ihren Lieblingssong, dann vergeht die Zeit schneller.

5. Nach dem Scan werden Sie gefragt, wie Sie sich fühlen. Wählen Sie einen Smilie aus (z.B. ruhig, sehr ruhig).

6. Nachdem Sie die Fitbit-App auf dem Smartphone mit dem Tracker synchronisiert haben, finden Sie die Messung unter Stressmanagement.