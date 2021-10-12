12. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.
Wearable-Tipp
Fitbit Charge 5: Shortcut für Trainings ändern – so gehts
Beim neusten Fitbit-Fitnesstracker, dem Charge 5, kann man bis zu 6 Shortcuts für das Wearable auswählen. So ändern Sie diese.
Bis zu sechs Shortcuts lassen sich für den Fitbit Charge 5 definieren. Wenn Sie diese ändern wollen, gehen Sie wie folgt vor.
- In der mobilen Fitbit-App gehts oben links zu Ihrem Fitbit-Konto (Profilfoto).
- Hier tippen Sie auf Ihr Gerät, in diesem Fall den Charge 5.
- Ganz unten finden Sie nun Shortcuts für Training.
- Die Reihenfolge können Sie ändern, indem Sie links die Balken gedrückt halten und dann z.B. die Trainingseinheit Intervalltraining nach unten schieben.
- Bevor Sie einen Shortcut hinzufügen, müssen Sie einen entfernen, da maximal 6 verfügbar sind.
- Am schnellsten geht dies, indem Sie auf eine Trainingseinheit tippen, sie gedrückt halten und nach links wischen.
- Um Ihr favorisiertes Training hinzuzufügen, tippen Sie dann oben rechts auf das Plus-Symbol. Es sind diverse Aktivitäten wie Laufband, Gewichte, Ellipsentrainer, Golf, Tennis, Outdoor-Training, Yoga, Kampfsport, Kickboxen oder Pilates verfügbar. Haken Sie eines an und tippen dann auf Zu Charge 5 hinzufügen.
- Nach dem Synchronisieren finden Sie die geänderten Shortcuts unter Training auf Ihrem Fitnesstracker.
Hinweis: Dies wurde mit einem Android-10-Smartphone und der Android-Fitbit-App Version 3.48 durchgeführt.
Wie Sie mit dem Charge 5 den EDA-Scan durchführen, um Ihre physische Reaktion auf Stress zu messen, ist in diesem Tipp erklärt.
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