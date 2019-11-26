Fitbit: Das bietet der neue Schlafindex

Das Schlafindex-Feature der Fitbit Versa wird nun für weitere Geräte ausgerollt und ist über die App (Android, iOS) verfügbar. Die neue Funktion Schlafindex (Sleep Score) zeigt einem an, wie gut man schläft. Der Schlafindex wird erstellt, indem die Schlafdauer, Qualität und Erholung (Wiederherstellung) zusammengerechnet werden. Dies ergibt einen Wert von maximal 100. Ein Wert von 79 ist z.B. «in Ordnung», einer von 84 «gut». Ein Wert unter 60 gilt als «schlecht». Benötigt wird ein Fitbit-Gerät mit Herzfrequenzmessung.

Öffnen Sie die Fitbit-App. Tippen Sie in der Grundansicht auf den Schlaf-Info-Bereich (Mond-Symbol). Oben ist der Schlafindex per Balkendiagramm pro Tag dargestellt, darunter wie bisher etwas mehr Information pro Tag, inklusive Von und Bis sowie die gemessenen geschlafenen Stunden. Für mehr Details tippen Sie dort auf der rechten Seite auf den violetten Kreis mit dem Schlafindex-Wert. Indem Sie oberhalb des Schlafindex-Kreises auf das Bleistift-Symbol klicken, können Sie den aufgezeichneten Schlaf korrigieren, etwa weil sie kürzer oder länger geschlafen haben. Ausserdem können Sie z.B. das Schlafziel bearbeiten (wie viele Stunden, Zielschlafplan).