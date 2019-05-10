Fitbit: Kann man in der App zwei Fitnessgeräte gleichzeitig koppeln?

Die schlechte Nachricht zuerst: Man kann tatsächlich nicht zwei aktuelle Fitbit-Fitness-Geräte einem (E-Mail-)Konto hinzufügen (wie uns auch der Fitbit-Support bestätigte). Dies gilt für Geräte der Serien Fitbit Charge 3, Fitbit Ionic, Fitbit Inspire und Fitbit Versa.

Wir haben beispielsweise einen Charge-3-Tracker und testen manchmal einen anderen Tracker oder eine Fitness-Smartwatch wie aktuell die Versa Lite.

Hier ist, was Sie machen können:

Erstellen Sie ein neues E-Mail-Konto für Ihren zweiten Tracker oder die Smartwatch: