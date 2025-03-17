Flach, scharf und gross

Disclaimer: Dieser Artikel erschien im PCtipp 2/25. Die Preisangaben etc. stammen aus dem Januar 2025.

Auch 2025 gehören Bildqualität, Ausstattung und Bedienung zu den drei wichtigsten Eigenschaften für einen Fernseher. Genau darauf sollten Anwender beim Kauf eines Smart-TVs achten. Das ist aber mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Die TV-Hersteller bieten ihre Fernseher mittlerweile mit unterschiedlichen Bildschirmtechnologien, Ausstattungsmerkmalen und diverser Bedien-Software an. Das stellt technisch wenig affine Nutzer vor grosse Probleme. Es droht ein Fehlkauf.

Der PCtipp hat für diese Kaufberatung sechs Smart-TVs getestet, die mithilfe der aktuellen Bildschirmtechnologien QLED, OLED und Mini-LED das Bild anzeigen. Ausser Tipps zu den unterschiedlichen Bildschirmtechnologien geben wir ebenfalls zur Wahl des Betriebssystems und der Ausstattung wertvolle Ratschläge. Gleichzeitig finden Sie auf S. 63 unsere Detailtabelle mit allen Wertungen. Unsere Empfehlungen besprechen wir im Teil 4 und Teil 6 ausführlich.

Die Trends

Anwender dürfen sich gleich doppelt freuen: Aufgrund des anhaltenden Preisdrucks bei Smart-TVs gibts 2025 fürs gleiche Geld mehr Bilddiagonale und bessere Ausstattung. Für das Testfeld bedeutet dies: Das günstigste 4K-TV-Erlebnis kommt von TCL. Ihr Modell, der TCL65C745 gibts für einen Strassenpreis von knapp 931 Franken. Keinesfalls leiden da­runter die Ausstattung, Funktionen oder das Design. Denn das Android-TV-Modell kommt mit einem innovativen 144-Hz-QLED-Bildschirm und ist mit vier HDMI-2.1- sowie einem USB-2.0-Port ausgestattet.

Den Trend von 55 Zoll hin zu 65 Zoll grossen Fernsehern spiegelt unser Testfeld wieder. Während zwei der geprüften Smart-TVs mit einer 55-Zoll-Bilddiagonale ausgestattet sind, finden sich gleich vier Fernseher mit 65 Zoll. Samsungs Mini-LED-TV, der QE65QN900C schert zudem bei der Auflösung aus: Das grosse 8K-Panel doppelt mit 7680 × 4320 Bildpunkten die Pixelanzahl im Vergleich zu allen anderen im Testfeld, die allesamt ein 4K-Bild anzeigen.