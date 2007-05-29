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PCtipp Redaktion
29. Mai 2007
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Flexible Formel durch Verkettete Zellinhalte

Eine Formel in Excel besteht ja aus verschiedenen Angaben. Wenn ich z.B. in Tabelle1 in Zelle C2 den Wert aus der Zelle D4 der Tabelle2 haben möchte, lautet die Formel =Tabelle2!D4 die direkt in die Zelle C2 eingegeben werden muss. Nun möchte ich die Wert nicht hart codiert in die Formel eingeben sondern ich möchte die Werte Tabelle2! und D4 in andere Zellen eingeben und dann mit der Formel Verketten() die Zellinhalte so zu einer neuen Formel «zusammenbauen». Leider funktioniert dies aber mit Verketten() so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Gibt es dafür eine Lösung?
© Quelle: PCtipp.ch

Um Zellinhalte zu einem Bezug zusammenzubauen, können Sie die Funktion INDIREKT() verwenden. Im folgenden Beispiel sehen Sie in der Zeile 2, die normale Formel, die den Bezug auf die Zelle D4 in Tabelle2 (in der die Zahl 18 steht) enthält.

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Im nächsten Beispiel wird der komplette Bezug ausgelagert. Der Inhalt der Zelle E4 wird mittels INDIREKT() in die Formel miteinbezogen

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Nun wird der Bezug in der Zelle E6 getrennt, so dass z.B. eine andere Zelle oder eine andere Tabelle oder beides angegeben werden könnte. Die Funktion INDIREKT() zusammen mit VERKETTEN() bastelt den Bezug wieder funktionsfähig zusammen

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Dieser ganze Teil kann nun auch in eine weitere Formel implementiert werden. Als einfaches Beispiel multiplizieren wir hier den ausgegebenen Wert aus D4 der Tabelle2 (=18) mit 2, was das Ergebnis 36 ergibt.

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