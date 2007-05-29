Tipps & Tricks
Flexible Formel durch Verkettete Zellinhalte
Um Zellinhalte zu einem Bezug zusammenzubauen, können Sie die Funktion INDIREKT() verwenden. Im folgenden Beispiel sehen Sie in der Zeile 2, die normale Formel, die den Bezug auf die Zelle D4 in Tabelle2 (in der die Zahl 18 steht) enthält.
Im nächsten Beispiel wird der komplette Bezug ausgelagert. Der Inhalt der Zelle E4 wird mittels INDIREKT() in die Formel miteinbezogen
Nun wird der Bezug in der Zelle E6 getrennt, so dass z.B. eine andere Zelle oder eine andere Tabelle oder beides angegeben werden könnte. Die Funktion INDIREKT() zusammen mit VERKETTEN() bastelt den Bezug wieder funktionsfähig zusammen
Dieser ganze Teil kann nun auch in eine weitere Formel implementiert werden. Als einfaches Beispiel multiplizieren wir hier den ausgegebenen Wert aus D4 der Tabelle2 (=18) mit 2, was das Ergebnis 36 ergibt.
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