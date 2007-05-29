Flexible Formel durch Verkettete Zellinhalte

Eine Formel in Excel besteht ja aus verschiedenen Angaben. Wenn ich z.B. in Tabelle1 in Zelle C2 den Wert aus der Zelle D4 der Tabelle2 haben möchte, lautet die Formel =Tabelle2!D4 die direkt in die Zelle C2 eingegeben werden muss. Nun möchte ich die Wert nicht hart codiert in die Formel eingeben sondern ich möchte die Werte Tabelle2! und D4 in andere Zellen eingeben und dann mit der Formel Verketten() die Zellinhalte so zu einer neuen Formel «zusammenbauen». Leider funktioniert dies aber mit Verketten() so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Gibt es dafür eine Lösung?

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