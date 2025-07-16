Folder Preview: schlagartig unverzichtbar

Die Funktion Übersicht (engl.: «Quick Look») gehört zu den grossartigsten Funktionen im Finder: Ein Objekt wird markiert und die Leertaste gedrückt, um eine Miniaturansicht ein- und auszublenden. Das funktioniert meistens lupenrein – doch nicht alle Dateitypen werden unterstützt. Auch die Hersteller der Software sind dabei in der Pflicht, die schnelle Übersicht zu unterstützen.

Die kleine Anwendung Folder Preview schliesst zwei klaffende Lücken. Durch Drücken der Leertaste wird nun auch der Inhalt von Ordnern gezeigt. Dasselbe gilt für komprimierte Zip-Archive, ohne dass diese zuerst entpackt werden müssen A. Und bereits nach zwei, drei Einsätzen stellt sich die Frage: Warum war das nicht schon immer so?