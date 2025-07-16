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Klaus Zellweger
16. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Apple-Ecke

Folder Preview: schlagartig unverzichtbar

Die Funktion Übersicht (engl.: «Quick Look») gehört zu den grossartigsten Funktionen im Finder: Ein Objekt wird markiert und die Leertaste gedrückt, um eine Miniaturansicht ein- und auszublenden. Die kleine Anwendung Folder Previewmacht kann noch mehr.
© (Quelle: Apple)

Die Funktion Übersicht (engl.: «Quick Look») gehört zu den grossartigsten Funktionen im Finder: Ein Objekt wird markiert und die Leertaste gedrückt, um eine Miniaturansicht ein- und auszublenden. Das funktioniert meistens lupenrein – doch nicht alle Dateitypen werden unterstützt. Auch die Hersteller der Software sind dabei in der Pflicht, die schnelle Übersicht zu unterstützen.

Die kleine Anwendung Folder Preview schliesst zwei klaffende Lücken. Durch Drücken der Leertaste wird nun auch der Inhalt von Ordnern gezeigt. Dasselbe gilt für komprimierte Zip-Archive, ohne dass diese zuerst entpackt werden müssen A. Und bereits nach zwei, drei Einsätzen stellt sich die Frage: Warum war das nicht schon immer so?

Die kleine Anwendung Folder Preview ergänzt das Verständnis der Vorschau-­Funktion um Ordner und Zip-Archive

 © Quelle: PCtipp.ch

Beim ersten Start der Anwendung muss sie in den Systemeinstellungen autorisiert werden. Das wird auch in Deutsch erklärt, nur hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen: Die ­Autorisierung wird nicht wie beschrieben im Bereich Quick Look vorgenommen; stattdessen heisst der Bereich Übersicht. Nachdem die Autorisierung abgeschlossen ist, kümmern Sie sich um die Voreinstellungen der Software B. So getan, kann Folder Preview beendet werden. Die App braucht es in Zukunft nur noch, um die Einstellungen zu ändern.

Info: Download im Mac App Store unter go.pctipp.ch/3437, 2 Franken, Deutsch.

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