Wenn-Formel mit 4 Mehrfach-Bedingungen

Ich suche für folgendes Problem eine Lösung: In der Zelle A1 ist ein Auswahl-Liste mit den folgenden Begriffen platziert: A-High und B-Middle. In der Zelle B1 sollen manuell Zahlenwerte hineingeschrieben werden. In der Zelle C1 soll nun ein Ergebnis erscheinen, das zum einen die Zelle B1 mit dem Eintrag aus der Liste in Zelle A1 vergleicht. Zudem soll in der Berechnung überprüft werden ob die Zahl in der Zelle B1 in einem zuvor definierten Wertebreich 0-6 oder 7-12 liegt. Folgende Ausgabe soll erscheinen: Wenn die Zahl zwischen 0-6 in der Zelle B1 steht UND A1 auf A-High gesetzt worden ist dann soll in C1 der Text Priorität 1 erscheinen. Wenn die Zahl in Zelle B1 zwischen 7-12 liegt und in der Liste A-High ausgewählt worden ist, soll Priorität 2 erscheinen. Wenn die Zahl 0-6 in der Zelle B1 steht, UND A1 auf B-Middle gesetzt worden ist, dann soll in C1 der Text Priorität 3 erscheinen. Wenn die Zahl zwischen 7-12 liegt, und B-Middle ausgewählt worden ist, dann soll Prioriät 4 erscheinen.

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