Formel-Bezug passt sich automatisch an

Das ist ein Feature, dass ihnen Excel zur Verfügung stellt. Excel will Sie damit unterstützen, denkt sozusagen mit.

Sie können dieses Verhalten entweder für diesen einen speziellen Fall verhindern, indem Sie den Bezug in der Summen-Formel absolut angeben, also zum Beispiel =SUMME(A1:$F1) oder =SUMME(A1:A$6).

Möchten Sie das Feature generell ausschalten, dann können Sie dies auf der Registerkarte "Bearbeiten" in "EXTRAS/OPTIONEN" tun. Die zu deaktivierende Option heisst je nach Excel-Version "Datenbereich und Formeln erweitern" (Excel 2003) oder "Listenformat und Formeln erweitern" (Excel XP & Excel 2000)