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PCtipp Redaktion
5. Nov 2000
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

WENN-Formel mit mehreren Bedingungen - Excel

Ich möchte in Excel 97 mehrere verschiedenen Bedingungen mit der WENN-Funktion überprüfen bevor die Formel berechnet wird. Zum Beispiel: Wenn Inhalt von Zelle A1 = x, y oder z dann =1 sonst =0.
© Quelle: PCtipp.ch

Sie haben bereits den richtigen Weg eingeschlagen. WENN und ODER sind schon mal richtig, nur muss man sich von den grammatikalischen Grundsätzen verabschieden, wenn die Formel funktionieren soll.

Sie lautet für derartige Fälle (die Formel steht in Zelle B6):

© Quelle: PCtipp.ch

Mit ODER können Sie bis zu 30 Bedingungen angeben, von denen mindestens eine erfüllt sein muss.

Im folgenden Beispiel wird in die Zelle B1 "ROT" eingetragen, wenn der Wert in Zelle A1 entweder "x", "y" oder "z" ist. Trifft keine der Bedingungen zu, wird in Zelle B1 "SCHWARZ" eingetragen.

© Quelle: PCtipp.ch

Benutzen Sie ODER wenn EINE der angegebenen WENN-Bedingungen erfüllt sein soll. Wenn Sie wollen, dass ALLE der angegebenen Bedingungen erfüllt sein müssen, verwenden Sie UND anstelle von ODER (dann müsste in der Zelle A1 allerdings "xyz" stehen, damit die Bedingung als erfüllt gilt)

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