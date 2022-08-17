17. Aug 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipp inkl. Video
Aus Foto ein eigenes Apple Watch Zifferblatt erstellen – so gehts!
So basteln Sie aus einem selbst geschossenen Foto ein Zifferblatt für Ihre Apple Watch.
Wenn Sie genug von den Vorlagen aus Cupertino haben, können Sie auch ein eigenes Zifferblatt erstellen – mit jedem Foto auf Ihrem iPhone. So gehts:
- Öffnen Sie die Fotos-App
- Wählen Sie das gewünschte Bild
- Tippen Sie auf den Teilen-Button
- Wählen Sie Zifferblatt erstellen
- Legen Sie Stil, Font, Farbe und so weiter fest
- Tippen Sie auf Hinzufügen
Kommentare