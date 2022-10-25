Fotobuch per Handy erstellen – so gehts

Damit die Ferien noch länger dauern: Die schönsten Erinnerungen für immer festzuhalten, geht richtig schnell von der Hand. Wie? Mit Fotobüchern. Diese lassen sich per Smartphone-App ruck, zuck erstellen und im Anschluss mindestens genauso schnell an den Anbieter übermitteln. Mithilfe der Apps können der Einband, das Design, die Fotobuchgrösse, Papiersorte und Buchbindung festgelegt werden und im Anschluss die ausgesuchten Fotos hochgeladen werden.

Die getesteten Anbieter

Wenn möglich, haben wir für unseren Test die Android-App der Hersteller genutzt, um das Fotobuch zu erstellen. Im Falle von Aldi Suisse Photos und Smartphoto mussten wir am Handy auf die Web-App (also den Online-editor) ausweichen, da diese beiden Hersteller über keine Smartphone-App verfügen.

Die detaillierten Ergebnisse finden Sie in der Testtabelle auf Teil 6 auf der letzten Seite. Den Preistipp und den Testsieger besprechen wir in separaten Boxen.

Hinweis: Die Fotobuchhändler Coop und Migros sind nicht in der Tabelle aufgeführt. Sie nutzen die Software und den Buchdruck von Cewe Fotobuch. Dennoch kann es sich auszahlen, deren Fotobuchservice in Anspruch zu nehmen, denn: Coop und Migros bieten einen Abholservice sowie Barzahlung direkt in der Filiale an. Die Versandkosten entfallen damit.

Der Test

Das Testprozedere

Um sich von der Buchqualität der einzelnen Anbieter zu überzeugen, hat der PCtipp je ein Fotoalbum im quadratischen Format (ca. 20 × 20 Zentimeter) zusammengestellt. Die weiteren Grundvoraussetzungen: Das Buch muss wenn möglich echtes Fotopapier verwenden und 66 Seiten umfassen. Gestaltet wurden die Bücher mit jeweils 165 Fotos. Zudem haben wir beim Erstellen des Fotobuchs auf den Assistenten zurückgegriffen, der unsere Aufnahmen automatisch auf die entsprechenden Seiten verteilte.

Software, App oder Web

Fotobücher lassen sich nicht nur per klassischer PC-Software erstellen. Hersteller bieten mittlerweile auch Apps für Smartphones, Tablets sowie browserbasierende Lösungen an. Letztere verlangen aber eine Internetverbindung. Ein umfassendes Portfolio diesbezüglich bieten bis auf Aldi Suisse Photos und Smartphoto alle Testkandidaten. Sie ­unterstützen die Gestaltung am Computer per Software, bieten Apps für Android und iOS an und ermöglichen auch per Webbrowser das Erstellen von Fotobüchern. Aldi Suisse Photos hat hierzulande keine Smartphone-Apps, Smartphoto setzt nur auf eine Web-App.

Während bei der klassischen Software die Fotos erst nach dem Fertigstellen des Buchs zum Anbieter versendet werden, müssen sie bei der Browservariante zuerst auf den Server des Anbieters hochgeladen werden. Beides frisst Zeit. Die Achillesferse bei einem Online-editor: Bricht die Internetverbindung beim Anfertigen des digitalen Buches ab, muss der Anwender womöglich das Fotobuchprojekt von vorne beginnen.

Die Unterstützung für Smartphones-Apps sollte eigentlich zum festen Repertoire zählen. Ihr Vorteil: Sie ermöglichen das Gestalten von Fotobüchern auf dem Handy oder Tablet sowie simple Fotoabzüge. Hierfür muss eine Internetverbindung erst beim Übermitteln der digitalen Fotobuchvorlage vorhanden sein. Ein kleiner Wermutstropfen, der sich bei diesem Test bestätigte: Fast alle Smartphone-Apps sind im Vergleich zur Software für Windows- und Mac-Computer bezüglich Editiermöglichkeiten beschnitten.

Fotos aus vielen Quellen

Bei den Auswahlmöglichkeiten für die Fotos sind die Smartphone-Apps hingegen sehr breit aufgestellt: Unterstützt werden neben dem lokalen Geräte-Ordner und extern verbundenen Speichern auch Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Flickr, Facebook, Dropbox und Instagram (mehr dazu in den nachfolgenden Einzeltests).

Kontrolle ist Pflicht

Im Anschluss an den Autofill-Prozess des Assistenten sollten die Fotos unbedingt kontrolliert werden. Zwar sind die Assistenten auf eine möglichst optimale Positionierung der Fotos optimiert, dennoch hat es sich auch in diesem Test einmal mehr gezeigt, dass das eine oder andere Foto manuell gedreht oder nachgeschärft werden musste. Die gute Nachricht: Sämtliche Hersteller bieten in ihren Apps einfache 1-Klick-Optimierungen an. Ausserdem sind auch die klassischen Editier-Werkzeuge (Zuschneiden, Beseitigung von roten Augen, Korrektur von Farbsättigung, Kontrast, Hellig­keit, Schärfe etc.) vorhanden.

Grosse Preisunterschiede

Der Preis für das Fotobuch setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: Preistreiber sind die Qualität des Einbandes, das Buchformat, die Anzahl der Seiten sowie die Versandkosten. Der PCtipp hat diesem Umstand Rechnung getragen und in der Test­tabelle nicht nur den Gesamtpreis des Buchs, sondern auch den einzelnen Seitenpreis berechnet und dargestellt. Zudem sind die Versandkosten separat aufgeführt. Die Anbieter führen in unregelmässigen zeitlichen Abständen zudem Aktionen durch. Dadurch können sich die Preise teils stark verändern.

Hinweis: In unserem Testzeitraum, der sich vom 18. bis zum 29. Juni 2022 erstreckte, wurden bei Fotocharly, Ifolor und auch Smartphoto Vergünstigungen angeboten. Es kann sich also lohnen, vorab einen Blick auf die Anbieter-Homepage zu werfen. Es gibt teils grosse Rabatte von 10 bis 30 Prozent.

Die Einzeltests

Bookfactory

Der PCtipp hat die sieben Fotobuchanbieter bezüglich Preis, Buchqualität, App-Software sowie Erstell- und Versanddauer getestet. Bei der Buchqualität haben wir bei allen sieben Probanden einen aufwendigen Klapp- und Falltest durchgeführt. Zudem wurde auch die Druckqualität der Fotos verglichen. Untersucht haben wir dabei die Farben, Kontrastverhältnisse, Bildschärfe sowie die Qualität der Gesichts- und Hautpartien.

Der Schweizer Fotobuchanbieter Bookfactory ist der Maybach unter den Fotobuchanbietern. Warum? Weil Exklusivität und Vielseitigkeit Trumpf ist. Fotobücher lassen sich offline per Software, mittels Smartphone-App (Android, iOS) oder direkt im Webbrowser anfertigen. Abheben kann sich der Anbieter durch die Auswahl an «edlen» Einbänden für seine Alben. Möglich sind Leder, Japanseide oder Reptil-Imitat.

Zudem sind die themenbezogenen Foto­bücher prima umgesetzt: Angeboten werden Themen wie «Hochzeit», «Reisen, «Babys», «Familien» bis hin zu «Jahrbüchern» und neu «Kochbüchern».

Im Test haben wir das Fotobuch Premium (20,5 × 20,5 Zentimeter, glänzend) angefertigt, wobei wir das Buch zusätzlich um 48 Seiten auf 66 Seiten erweitern konnten. Die Anzahl der Bilder war in der App und bei unserem Buch auf eines pro Seite beschränkt. Ebenso ist in der App der Erstellprozess stark eingeschränkt. Einband, Format und Papiersorte können nicht frei konfiguriert werden.

Unser 66 Seiten starkes Fotobuch kostet Fr. 86.30, woraus ein Seitenpreis von Fr. 1.31 resultiert. Damit liegt es im mittelteuren Bereich. Dazu kommen nochmals Versand­gebühren in der Höhe von Fr. 8.90 (Stand: Juli 2022).

Hinweis: Am 25.10.22 kostet ein 66-seitiges Premium-Fotobuch (20,5 × 20,5 Zentimeter, glänzend) Fr. 97.55.

Die Software machte im Test einen guten Eindruck. Sie ordnete die Fotos gelungen an. Wir mussten insgesamt acht Fotos nach­bessern – vor allem, wenn darauf Gesichter und Menschen abgebildet waren. Das automatische Aussuchen der Fotos, das Einpflegen sowie die Korrektur der Bilder dauerte insgesamt nur 10 Minuten. Die nachfolgende Übermittlung der digitalen Fotobuchvorlage benötigte nochmals rund 5 Minuten.

Die Qualität des nach nur vier Arbeitstagen fertigen Buchs kann sich sehen lassen; der Einband ist stabil und sauber verarbeitet. Die Fotos weisen eine prima Sättigung und einen guten Detailreichtum auf.

Fazit: Bookfactory liefert mit seiner Smartphone-App eine gute Leistung ab. Die Auswahl ist allerdings nicht so gross wie bei der PC-Variante. Gedruckte Fotos sowie die komplette Verarbeitung bis hin zum Erstellprozess sind durchdacht und gelungen.

Fotocharly

Mit einer Erstellzeit von 20 Minuten gehört Fotocharly zu den Apps (Andoid, iOS), mit denen sich rasch gelungene Ergebnisse erzielen lassen. Der Hersteller bietet ein komplettes Fotobuch-Portfolio für sämtliche Endgeräte an, die Android-App ist jedoch recht abgespeckt und bietet im Vergleich zur PC-Software weniger Funktionalität.

Für den Test haben wir uns für die Variante Fotobuch Premium mit echtem Fotopapier entschieden. Um ein Fotobuch assistentengeführt zu erstellen, klickt man im Hauptmenü zuerst auf Fotobuch und wählt Jetzt gestalten. Danach sucht man die Fotos aus. Bereits nach 27 Bildern ist allerdings erst mal Schluss und man muss auf Fertig tippen, um das Buch zu erstellen. Das geht in ca. 25 Sekunden recht flott. Anschliessend lassen sich jedoch weitere Seiten hinzufügen, indem man ganz unten in der Vorschau auf den entsprechenden Button tippt.

Um das Layout zu ändern und mehrere Fotos auf einer Seite unterzubringen, bietet Fotocharly den Menüpunkt Gestalten an. Hier können Anwender das gesamte Fotobuch oder die zuvor markierten Seiten mit einem variablen Seitenaufbau versehen. Auch die Hintergrundfarbe kann verändert werden.

Der Seitenpreis unseres Testbuchs kam auf Fr. 1.15, wobei Fr. 7.90 als Versandpauschale berechnet wurden (Stand: Juli 2022). Das fixfertige Buch hatten wir bereits nach vier Werktagen in den Händen. Die Fotos wie auch der Einband wiesen eine sehr gute Qualität auf. Auch unseren Falltest sowie den Auf- und Zuklapptest bestand das Buch mit Bravour.

Hinweis: Am 25.10.22 kostet das Premium-Fotobuch 20 x 20 cm, auf Fotopapier mit glänzender Oberfläche und 68 Seiten Fr. 78.40.

Fazit: Fotocharly bietet eine prima Möglichkeit, sein eigenes Fotobuch am Smartphone zu erstellen. Qualität, Umfang und ­Bedienung sind erstklassig.

Einzeltests: Aldi Suisse Photos und Fuji.ch

Aldi Suisse Photos