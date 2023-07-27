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Daniel Bader
27. Jul 2023
Lesedauer 3 Min.

Pressemitteilung

Fotobücher - die sieben grössten Anbieter im PCtipp-Test

Mithilfe cleverer Assistenten lässt sich ein Fotoalbum innerhalb weniger Minuten erstellen und an den Anbieter senden. Schon nach ein paar Tagen halten Sie das fertige Buch in Ihren Händen, wie unsere Kaufberatung zeigt.
© (Quelle: PCtipp)

Der PCtipp hat mit Aldi Suisse Photos, Bookfactory, Cewe Fotobuch, Fotocharly, Fuji.ch, Ifolor und Smartphoto die sieben grössten Schweizer Fotobuchanbieter verglichen. Wir haben Fotoalben mithilfe der klassischen Software erstellt und sie danach ins PCtipp-Testcenter schicken lassen.

Die sieben Fotobuchprogramme unterscheiden sich teils deutlich im Funktionsumfang. Die umfangreichsten Tools stammen von Bookfactory, Cewe Fotobuch und Ifolor. Sie bieten eine grosse Auswahl an Vorlagen sowie Editiermöglichkeiten. Die äussere Form des Albums kann bei diesen schnell und überschaubar festgelegt werden. Dazu zählen Einband, Bindung sowie Papierart. Auch ob die Fotos und einzelnen Seiten matt oder glänzend gedruckt werden, lässt sich bestimmen. Ebenso wichtig war bei der Beurteilung der Ergebnisse die Qualität des Autofill-Assistenten. Er entscheidet darüber, wie viel Nacharbeit nötig ist. Die besten sind bei diesem Kriterium Aldi Suisse Photos, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Smartphoto. Mit ihnen lassen sich Fotos besonders einfach ins Fotobuch integrieren.

Fotos lassen sich mittlerweile aus unterschiedlichsten Quellen in die Fotobuch-Software laden. Unterstützt werden neben dem lokalen Smartphone-Ordner auch gängige Cloud-Dienste sowie Social-Media-Plattformen wie Flickr, Facebook oder Instagram. Hier punkteten im Test besonders Aldi Suisse, Cewe Fotobuch und Smartphoto.

Nachrechnen lohnt sich

Der Preis für ein Fotobuch setzt sich aus der Qualität des Einbands, dem Buchformat, der Anzahl Seiten sowie den Versandkosten zusammen. Dabei ist die Kombination matchentscheidend: Zum einen erhöht die Seitenanzahl den Buchpreis. Allerdings reduziert sich meist der Seitenpreis, je mehr Seiten ein Fotobuch aufweist. Der PCtipp hat deshalb nicht nur den Gesamtpreis des Buchs, sondern auch den Seitenpreis in seiner Kaufberatung aufgeführt.

Auch beim Versand kann gespart werden. So bietet Cewe Fotobuch die Direktabholung an, sofern man das Album bei einem der Partner (Coop, Interdiscount, Manor, MediaMarkt oder Melectronics/Migros) bestellt. Dadurch entfallen die Versandkosten, die sich je nach Anbieter bis auf Fr. 8.90 belaufen können.

Den vollständigen Text der Kaufberatung finden Sie im PCtipp 8/2023, der ab dem 28. Juli am Kiosk oder direkt für unsere Abonnentinnen und Abonnenten unter www.pctipp.ch als E-Paper erhältlich ist.

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