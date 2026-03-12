Fotos gratis bearbeiten

Die Windows-Foto-App ist längst kein simpler Bildbetrachter mehr wie früher. Seit ein paar Jahren stattet Microsoft das einstige «Progrämmchen» mit immer mehr Funktionen aus, die es zur ausgewachsenen Bildbearbeitung machen.

Der PCtipp hat sich die aktuelle Version genauer angesehen. Im Folgenden beschreiben wir die besten Funktionen von Microsofts kostenloser Bildbearbeitung und stellen eine Auswahl von Tipps und Tricks vor. Die Foto-Software ist in den beiden Windows-Versionen 10 und 11 enthalten.

Begriffswirrwarr

Anscheinend kann man sich in Redmond aber nicht einigen, wie das Programm denn nun heissen soll. Seit 2001, als es mit Windows XP erstmals eingeführt wurde, hat die Foto-App mehrmals den Namen gewechselt. Mal hiess sie Windows-Fotoanzeige, dann Windows-Fotogalerie und zwischendrin sogar Windows Bild- und Faxanzeige, Bild 1. Aktuell verwendet der Hersteller im Microsoft-Store die Bezeichnung Microsoft Fotos, installiert unter Windows 10 und 11 heisst die Anwendung dann aber wieder Windows-Fotoanzeige. Wir machen da nicht mit, sondern bleiben im Folgenden bei dem eingebürgerten Begriff Windows-Foto-App oder einfach Foto-App.