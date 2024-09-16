Viele Wege führen ans Ziel

Fotobücher lassen sich nicht nur per klassischer Software am PC erstellen. Hersteller bieten auch Fotobuch-Apps für Smartphones oder Tablets an sowie browserbasierende Lösungen. Letztere setzen zwingend eine Internetverbindung voraus. Ein umfassendes Portfolio decken die Anbieter Cewe Fotobuch, Fotocharly, Fuji.ch und Ifolor ab. Sie unterstützen die Gestaltung am Computer per Software, bieten Apps für Android und iOS und ermöglichen auch Fotobücher im Webbrowser. Smartphoto hat sich auf das Erstellen per Webbrowser spezialisiert, den Anbietern Aldi Suisse Photos und Bookfactory fehlt eine Smartphone-App.

Welche Variante die geeignete ist, kommt auf die Voraussetzungen und eigenen Vorlieben an: Bei der klassischen Software-Lösung, mit der sich das Fotobuch auch offline zusammenstellen lässt, werden die Fotos nach dem Fertigstellen des Buchs zum Anbieter versendet. Bei der Browservariante müssen die Fotos zuerst auf den Server des Anbieters hochgeladen werden. Beides benötigt Zeit. Die Achillesferse bei einem Online-Editor: Bricht die Internetverbindung beim Anfertigen des digitalen Buchs ab, muss der Anwender womöglich das Fotobuchprojekt von vorn beginnen. Deshalb ist es ratsam, das «laufende» Fotobuchprojekt in gewissen Zeitabständen zu speichern. Spezialisten wie Smartphoto nehmen dies dem Anwender auf Wunsch ab und sichern automatisch nach einer gewissen Zeitperiode das Fotobuchprojekt.

Zu den Vorteilen der Fotobuch-Apps: Sie ermöglichen das Gestalten von Fotobüchern auf dem Handy oder Tablet sowie simple Fotoabzüge für Android und iOS-basierende Geräte. Hierfür muss eine Internetverbindung erst beim Übermitteln der digitalen Fotobuchvorlage vorhanden sein. Allerdings halten die Apps bezüglich Funktionalität mit der klassischen Computer-Software nicht ganz Schritt, da sie an die Editiermöglichkeiten des PC-Programms oder von Browseranwendungen eben nicht ganz herankommen. Wer gerne volle Kontrolle über die Gestaltung hat, erstellt sein Fotobuch also besser am Computer.

Äusserst vielseitig präsentieren sich die Anbieter bezüglich Fotoimport: Die Fotos lassen sich aus unterschiedlichsten Quellen laden. Unterstützt werden ausser dem lokalen PC-Ordner und der Cloud auch Social-Media-Plattformen wie Flickr, Facebook und Instagram. Im Anschluss an die automatische Einpflege der Fotos lassen sich einzelne Aufnahmen neu positionieren, drehen, vergrössern etc. Zudem bietet jeder der Anbieter die typischen Werkzeuge, um ein Bild zu optimieren (zuschneiden, Beseitigung von roten Augen, Korrektur von Farbsättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe etc.).

Wichtig ist es, die umfangreichen Hilfsmittel auf möglichst einfache Weise in die Software einzubinden. Wie gut die Anbieter dies mittlerweile in ihrer Fotobuch-Software umsetzen, zeigt unser Test: Kaum ein Bild wurde «beschnitten» in die Fotobuchschablone eingesetzt. Nur einzeln gab es Nachkorrekturarbeit. Vieles machen mittlerweile die KI-Funktionen; die Köpfe etwa mittig anordnen, wenn in den PC-Tools die entsprechende Funktion ausgewählt wird. Beim Anbieter Ifolor und Fotocharly mussten wir gelegentlich auch Landschaften «ins rechte Licht» rücken, da sie teilweise Probleme hatten, zwischen oben und unten (konkret Strand und Himmel) zu unterscheiden. Per Verschieben oder Zoomen konnte dies schnell korrigiert werden.

Das Ziel muss hierbei sein: Mit möglichst wenigen Klicks sollte man viel erreichen. Besonders gut gefallen haben uns die Tools von Bookfactory, Cewe Fotobuch, Fuji.ch und Smartphoto. Hier reicht ein Doppelklick auf das Bild, danach kann nach Gusto verschoben, oder per Scrollrad mit der Maus vergrössert respektive verkleinert werden.

Der Preis für ein Fotobuch setzt sich aus der Qualität des Einbandes, dem Buchformat, der Anzahl Seiten sowie den Kosten für den Versand zusammen. Erhöht sich die Anzahl der Seiten, steigt der Preis. Der PCtipp hat diesem Umstand Rechnung getragen und in der Testtabelle auf im letzten Teil ausser dem Gesamtpreis des Buchs auch den Seitenpreis berechnet. Zusätzlich sind die Versandkosten separat aufgeführt. Die Anbieter führen ausserdem in unregelmässigen Abständen Aktionen durch. Dadurch können sich die Preise teils stark verändern. Vor allem bei Bookfactory, Fotocharly, Ifolor und Smartphoto kann es sich lohnen, immer mal wieder einen Blick auf die Homepage zu werfen, da diese Anbieter gerade in den Sommermonaten grosse Rabatte von 30 Prozent und mehr geben.

So hat PCtipp getestet

Der PCtipp hat sieben Schweizer Fotobuch­anbieter bezüglich Bedienung, Bucherstellung und Buchqualität getestet. Die detaillierten Ergebnisse finden Sie in der Testtabelle im letzten Teil. Die Einzeltests lesen Sie gleich nachfolgend. Der Testsieger und der Preistipp werden in separaten Boxen genauer besprochen.

Um sich von der Buchqualität der einzelnen Anbieter zu überzeugen, haben wir wenn möglich ein quadratisches Fotoalbum (ca. 20 × 20 Zentimeter) zusammengestellt. Ausnahme war der Anbieter Fotocharly, der nur ein rechteckiges Format von 20 × 30 Zentimetern in seiner Fotobuch-Software anbietet. Bei der Seitenanzahl liessen wir dem Anbieter freie Hand. Einzige Voraussetzung: bestmöglich und vor allem hübsch arrangiert unsere 148 Fotos in das entsprechende Fotoalbum zu platzieren. Entsprechend gross ist die Abweichung: Während Smartphoto dieses Unterfangen auf 46 Seiten umsetzte, hat der Anbieter Fuji.ch unsere 148 Bilder auf insgesamt 78 Seiten verteilt.

Hinweis: Händler wie Coop, Interdiscount, Manor, Media Markt, Migros oder Post bieten ebenfalls einen Fotobuchservice an, kooperieren dabei allerdings mit dem Fotobuchspezialisten Cewe Fotobuch. Der Vorteil aus Kundensicht: Wird über diese Anbieter ein Fotobuch bestellt, ist eine Abholung in der nächstgelegenen Filiale möglich. Dadurch entfallen die Versandkosten.

Bookfactory