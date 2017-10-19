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Gaby Salvisberg
19. Okt 2017
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Foxit Reader: separate Fenster statt Tabs

Der beliebte PDF-Betrachter öffnet mehrere Files immer in Reitern. Wie kann man jedoch zwei PDFs nebeneinander anzeigen?

Mehrere Instanzen bedeutet mehrere Fenster

© Quelle: PCtipp.ch

Es spart zwar Platz auf dem Bildschirm, wenn mehrere Dateien im gleichen Programm nicht in mehreren Fenstern erscheinen, sondern in Reitern bzw. Tabs. Will man aber zwei Dateien miteinander vergleichen, müsste man dann dauernd hin- und herschalten. Darum wäre die Darstellung in separaten Fenstern weitaus bequemer. Wie geht denn das im Foxit PDF-Reader?

Lösung: Öffnen Sie im Foxit Reader das Datei-Menü und darin die Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Dokumente

Mehrere Instanzen bedeutet mehrere Fenster

 © Quelle: PCtipp.ch

Im rechten Fensterteil oben finden Sie den etwas unglücklich benannten Bereich «Einstellungen öffnen», der wohl eher «Einstellungen beim Öffnen» heissen sollte. Aktivieren Sie die Option «Mehrere Instanzen zulassen» und klicken Sie auf OK. Das wars schon!

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