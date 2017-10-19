Foxit Reader: separate Fenster statt Tabs

Es spart zwar Platz auf dem Bildschirm, wenn mehrere Dateien im gleichen Programm nicht in mehreren Fenstern erscheinen, sondern in Reitern bzw. Tabs. Will man aber zwei Dateien miteinander vergleichen, müsste man dann dauernd hin- und herschalten. Darum wäre die Darstellung in separaten Fenstern weitaus bequemer. Wie geht denn das im Foxit PDF-Reader?

Lösung: Öffnen Sie im Foxit Reader das Datei-Menü und darin die Einstellungen. Klicken Sie in der linken Spalte auf Dokumente.