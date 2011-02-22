Fragezeichen statt Umlaute in Firefox

Lösung: Öffnen Sie Ansicht/Zeichenkodierung und schalten Sie mal zwischen ISO-8859-1 und UTF-8 hin und her; meist sollte es mit UTF-8 klappen; in den meisten anderen Fällen mit ISO-8859-1.

Aktivieren Sie auch unter Ansicht/Zeichenkodierung/Automatisch bestimmen die Option «Universell». Prüfen Sie noch folgende Einstellungen: Öffnen Sie Extras/Einstellungen/Inhalt und klicken Sie hinter Standard-Schriftart auf Erweitert. Wählen Sie dort zuoberst Schriftarten für «Westlich» und unten die Zeichenkodierung Unicode (UTF-8) und klicken Sie auf OK. Wenn Sie schon im Fenster Extras/Einstellungen/Inhalt sind, betrachen Sie noch «Bevorzugte Sprachen für die Darstellung von Websites wählen». Hier klicken Sie auf Wählen und schieben die bevorzugten Sprachvarianten über die gleichnamigen Knöpfe Nach oben bzw. Nach unten.

Warum gibts mehrere Zeichensätze?

Im Web werden verschiedene Zeichensätze verwendet, die alle gängigen Schriftzeichen und Sonderzeichen einer oder mehrerer Sprachen enthalten. Im deutschsprachigen Raum haben wir es gleich mit vier verschiedenen Zeichensätzen zu tun; eine Situation, die historisch gewachsen ist.

So ist z. B. ISO-8859-1 ein westeuropäischer Standardzeichensatz, der auch Umlaute wie ä, ö, ü sowie weitere Sonderzeichen enthält. Diesen Zeichensatz hat man bei der Einführung des Euro etwas korrigiert und ihm z. B. das Euro-Zeichen (€) spendiert. Dieser neue Zeichensatz heisst ISO-8859-15. Dann gibts noch Windows-1252, der weitgehend ISO-8859-1 entspricht.

Und dann also auch noch Unicode bzw. UTF-8. Das ist eine Zeichencodierung, die fast 100'000 Zeichen unterstützt. Sie deckt eine Vielzahl von Sprachen ab und soll dereinst der Standard schlechthin auf Webseiten und in E-Mails werden. So weit ist es allerdings noch nicht. Normalerweise schreibt der Webseitenbetreiber diese Information in den Quellcode der Webseite. Wenn der Browser aber nirgends korrekte Infos über den Zeichensatz findet, muss er selbst raten. Manchmal rät er richtig, manchmal falsch. In diesen Fällen muss der Benutzer etwas nachhelfen.

Sollten die Zeichen nach wie vor falsch dargestellt werden, versuchen Sie, mit Ctrl+F5 die Seite neu zu laden und leeren Sie via Extras/Neuste Chronik löschen die im Cache zwischengespeicherten Daten. (PCtipp-Forum)