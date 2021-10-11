Fritz!Box: Drucker als Netzwerkdrucker einrichten

Verbinden Sie den Drucker mit einem der USB-Ports Ihrer Fritzbox. Loggen Sie sich ins Interface der Fritzbox ein. Klicken Sie auf den Punkt Heimnetz, danach auf USB-Geräte. Öffnen Sie den Reiter USB-Fernanschluss. Setzen Sie den Haken bei USB-Fernanschluss aktiv. Wählen Sie den Punkt Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker). Klicken Sie auf Übernehmen. Klicken Sie danach auf Programm für den USB-Fernanschluss und installieren Sie es.

Hinweise: Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Windows-User-Konto, welches den Drucker nutzen wird. Sie benötigen dafür Adminrechte.

Automatisches Verbinden aktivieren

Um zukünftig dauerhaft mit dem an der Fritzbox angeschlossenen Drucker Kontakt zu haben, müssen Sie das automatische Verbinden aktivieren, damit sich der Client automatisch beim Anmelden auf Windows 10 mit dem Drucker verbindet.