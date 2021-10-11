Anzeige
Anzeige
Anzeige
bodoky-florian.jpg
Florian Bodoky
11. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Fritz!Box: Drucker als Netzwerkdrucker einrichten

Einen alten Drucker ohne WLAN als Netzwerk-Drucker einrichten? So gehts!

Aktivieren Sie den USB-Fernanschluss

© Quelle: PCtipp.ch

Wenn Sie zuhause mit mehreren Clients auf den gleichen Drucker zugreifen wollen, müssen Sie diesen als Netzwerkdrucker einrichten. Was aber, wenn dieser nicht WLAN-fähig ist und keinen Netzwerk-Port besitzt? Dann gibts noch die Möglichkeit über die Fritzbox. Das geht so:

Aktivieren Sie den USB-Fernanschluss

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Verbinden Sie den Drucker mit einem der USB-Ports Ihrer Fritzbox.
  2. Loggen Sie sich ins Interface der Fritzbox ein.
  3. Klicken Sie auf den Punkt Heimnetz, danach auf USB-Geräte.
  4. Öffnen Sie den Reiter USB-Fernanschluss.
  5. Setzen Sie den Haken bei USB-Fernanschluss aktiv.
  6. Wählen Sie den Punkt Drucker (inkl. Multifunktionsdrucker). Klicken Sie auf Übernehmen.
  7. Klicken Sie danach auf Programm für den USB-Fernanschluss und installieren Sie es.

Hinweise: Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Windows-User-Konto, welches den Drucker nutzen wird. Sie benötigen dafür Adminrechte.

Automatisches Verbinden aktivieren

Um zukünftig dauerhaft mit dem an der Fritzbox angeschlossenen Drucker Kontakt zu haben, müssen Sie das automatische Verbinden aktivieren, damit sich der Client automatisch beim Anmelden auf Windows 10 mit dem Drucker verbindet.

Aktivieren Sie die automatische Verbindung

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Nachdem Sie im ersten Kapitel den entsprechenden USB-Fernanschluss installiert haben, klicken Sie auf das im Screenshot umrahmte Icon im unten rechts im Systray (Infobereich).
  2. Aktivieren Sie im Menü den Punkt Drucker automatisch verbinden
  3. Tragen Sie die nötigen Anmeldedetails ein.
  4. Klicken Sie auf Aktualisieren.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Drucker und wählen Sie den Punkt Drucker zuordnen.
  6. Folgen Sie den Anweisungen.

Kommentare

Drucker Netzwerk Windows Windows 10 Fritzbox Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare