27. Apr 2022
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Fritz!NAS: So löschen Sie alte Freigaben
Welche Dateien und Ordner auf Ihrem Fritz!NAS haben Sie eigentlich geteilt? Löschen Sie ungültige oder ungewollte Freigaben.
Dateien und Ordner freigeben, um deren Inhalte mit Dritten zu teilen, ist sehr einfach. Was aber, wenn die Pfade nicht mehr gültig sind oder Sie die Dateien nicht mehr teilen wollen? Dann muss die Freigabe aufgehoben werden. So gehts:
- Loggen Sie sich auf Ihrer Fritz!Box ein und wechseln Sie auf die NAS-Ansicht.
- Klicken Sie nun auf Freigaben.
- Nun sehen Sie alle Dateien und Ordner, die Sie irgendwann einmal geteilt haben. Wenn Sie die Freigabe stoppen möchten, klicken Sie auf das rote X ganz rechts.
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