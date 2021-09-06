Fritzbox: So streamt man nicht unterstützte Formate

Die Fritzbox bietet sowohl eine NAS-Funktion als auch einen Mediaserver an, mittels diesem z.B. Videodateien auch von ausserhalb gestreamt werden können. An und für sich ein cooles Feature, einen Haken gibt es allerdings: Es werden nicht alle Dateiformate unterstützt, diese können nicht abgespielt werden. Ein prominentes Beispiel sind AVI-Dateien. Blöd, denn AVI ist doch ziemlich verbreitet. Wie man auf dem FritzNAS gespeicherte AVI-Files dennoch streamen kann, wird hier erklärt.