6. Sep 2021
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Fritzbox: So streamt man nicht unterstützte Formate
Wie streamt man Medienformate, die vom Fritzbox-Mediaserver nicht unterstützt werden?
Die Fritzbox bietet sowohl eine NAS-Funktion als auch einen Mediaserver an, mittels diesem z.B. Videodateien auch von ausserhalb gestreamt werden können. An und für sich ein cooles Feature, einen Haken gibt es allerdings: Es werden nicht alle Dateiformate unterstützt, diese können nicht abgespielt werden. Ein prominentes Beispiel sind AVI-Dateien. Blöd, denn AVI ist doch ziemlich verbreitet. Wie man auf dem FritzNAS gespeicherte AVI-Files dennoch streamen kann, wird hier erklärt.
Hinweis: Video auf Schweizerdeutsch.
- Laden Sie den VLC Media Player herunter, die Software ist kostenlos.
(Vorsicht: Nur über die URL Videolan.org, NICHT über VLC.de).
- Loggen Sie sich auf Ihrer Fritzbox respektive auf Ihrem FritzNAS ein.
- Suchen Sie das gewünschte Video-File und führen Sie einen Rechtsklick darauf aus.
- Wählen Sie den Punkt Freigeben.
- Kopieren Sie den nun generierten Link in die Zwischenablage. Wenn Sie das File sofort öffnen wollen, schreiben Sie bei Freigabezeitraum die Ziffer 1 in die Box.
- Starten Sie nun den VLC-Player.
- Wählen Sie den Punkt Medien, danach die Option Netzwerk-Stream öffnen.
- Wechseln Sie zum Reiter Netzwerk.
- Fügen Sie die zuvor kopierte Adresse ein.
- Klicken Sie auf den Button Wiedergabe.
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