Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
29. Jul 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Früher geöffnete Dateien aus dem Adobe Reader entfernen

Der Adobe Reader zeigt beim Start unter «Aktuelle Dateien» die zuletzt geöffneten Dateien an. Ein Leeren dieser Einträge ist nur per Registry-Editor möglich.

Die Einträge stehen in der Registry

© Quelle: PCtipp.ch

Im Adobe Reader erscheinen nach dem Programmstart stets einige PDFs, die Sie zuvor einmal geöffnet hatten. Vielleicht wollen Sie nicht, dass jemand sieht, welche Dateien das waren. Oder Sie haben vieles aufgeräumt, gelöscht und verschoben, sodass diese Einträge jetzt ins Leere zeigen. Es gibt im Adobe Reader selbst leider keinen Knopf, der ihn diese Liste vergessen macht. Aber Sie bekommen sie trotzdem weg.

Lösung: Wenn Sie neue Dateien öffnen, rutschen die älteren laufend heraus. Sie könnten also einfach eine Handvoll aktueller PDFs öffnen, dann würden jene rausfliegen, die jetzt noch in der Liste stehen. 

Wollen Sie die Liste einmal ganz leeren, müssen Sie zum Registry Editor greifen. Schliessen Sie sicherheitshalber zuerst den Adobe Reader. Drücken Sie Windowstaste+R oder gehen zu Start/Ausführen und tippen Sie regedit ein, gefolgt von Enter. Im Registrierungseditor angekommen navigieren Sie durchs Ausklappen der Zweige zu diesem Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral\cRecentFiles

Klappen Sie ihn ebenfalls auf, dann sehen Sie daran angehängt untereinander eine Reihe weiterer Zweige im Stile von «c#» (also der Buchstabe «c», gefolgt von einer Zahl), etwa c1, c2, c3, meist bis zu c10.

Die Einträge stehen in der Registry

 © Quelle: PCtipp.ch

Klicken Sie einen mit der rechten Maustaste an und wählen im Kontextmenü Löschen. Bestätigen Sie mit Ja. Löschen Sie den nächsten, bis die erwähnten Einträge c1 bis c10 weg sind.

Schliessen Sie den Registry-Editor wieder. Wenn Sie jetzt den Adobe Reader starten, sind die Einträge verschwunden. Es werden aber zwangsläufig wieder neue erscheinen.

Jetzt sind die Einträge verschwunden

 © Quelle: PCtipp.ch

Hinweis: Bitte seien Sie vorsichtig beim Bearbeiten von Registry-Einträgen. (PCtipp-Forum)

Kommentare

Datenverwaltung Kummerkasten Software Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren
News
Lesertest
Aufruf Lesertest Samsung SSD 990
Würden Sie gerne einmal ein Produkt testen und bewerten? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: In Kooperation mit Samsung sucht der PCtipp fünf pfiffige Anwenderinnen bzw. Anwender, die das schnelle interne Samsung-SSD MZ-V9V2T0BW mit satten 2 TB Speicher testen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
6. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Cheat-Sheet
Kleiner Excel-Spick von Microsoft – übersetzt von PCtipp
Microsoft hat auf einer Seite 50 nützliche Excel-Tastenkürzel bereitgestellt. Wir haben sie übersetzt und ans Schweizer Tastaturlayout angepasst.
2 Minuten
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
15. Jul 2026
Praxis
Windows-Tipps
Optimale Einstellung für Windows 11
Im digitalen Zeitalter ist ein massgeschneidertes Betriebssystem Gold wert. Doch viele nützliche Optionen sind tief in den Einstellungen von Windows 11 versteckt. Die folgende Wegleitung hilft, noch mehr aus Ihrem Computer herauszuholen.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
12. Jul 2026
Praxis
Outlook-Tipps
Das neue Outlook
Microsoft hat seine beliebte E-Mail- und Organisations-Software Outlook komplett überarbeitet. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die neue Version einrichten, bedienen und optimal auf Ihre Bedürfnisse anpassen.
9 Minuten
Platzhalter-Person.webp
Beat Rüdt
10. Apr 2024
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare