Früher geöffnete Dateien aus dem Adobe Reader entfernen

Im Adobe Reader erscheinen nach dem Programmstart stets einige PDFs, die Sie zuvor einmal geöffnet hatten. Vielleicht wollen Sie nicht, dass jemand sieht, welche Dateien das waren. Oder Sie haben vieles aufgeräumt, gelöscht und verschoben, sodass diese Einträge jetzt ins Leere zeigen. Es gibt im Adobe Reader selbst leider keinen Knopf, der ihn diese Liste vergessen macht. Aber Sie bekommen sie trotzdem weg.

Lösung: Wenn Sie neue Dateien öffnen, rutschen die älteren laufend heraus. Sie könnten also einfach eine Handvoll aktueller PDFs öffnen, dann würden jene rausfliegen, die jetzt noch in der Liste stehen.

Wollen Sie die Liste einmal ganz leeren, müssen Sie zum Registry Editor greifen. Schliessen Sie sicherheitshalber zuerst den Adobe Reader. Drücken Sie Windowstaste+R oder gehen zu Start/Ausführen und tippen Sie regedit ein, gefolgt von Enter. Im Registrierungseditor angekommen navigieren Sie durchs Ausklappen der Zweige zu diesem Zweig:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Acrobat Reader\11.0\AVGeneral\cRecentFiles

Klappen Sie ihn ebenfalls auf, dann sehen Sie daran angehängt untereinander eine Reihe weiterer Zweige im Stile von «c#» (also der Buchstabe «c», gefolgt von einer Zahl), etwa c1, c2, c3, meist bis zu c10.