Anzeige
Anzeige
Anzeige
ChatGPT Image 3. März 2026, 11_18_22.png
PCtipp Redaktion
4. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Die besten Webhoster

Die fünf besten Webhoster aus der PCtipp Top 100-Ausgabe

Ob Sie nur einen Webhoster für Ihre Website brauchen oder auch praktische Tools zum einfachen Erstellen einer Homepage – diese Anbieter helfen weiter.
© (Quelle: Freepik)

Dieser Artikel stammt aus der PCtipp Top-Ausgabe. Abonnenten können die ganze Top 100 hier lesen.

Hostpoint

Das Webhosting von Hostpoint ist umfassend und informativ. Die Webseite kommt mit einer transparenten Darstellung, wovon gerade Neulinge bei den hochwertigen Hilfestellungen profitieren. Das Supportteam ist kompetent, Anwender haben eine kurze Wartezeit. Das dreistufige Baukastensystem Sites zum Erstellen von professionellen Webseiten hinterlässt einen Spitzeneindruck.

© Quelle: Hostpoint

Preis: ab Fr. 5.–

Anbieter: hostpoint.ch

Infomaniak

«Das Webhosting, das sich zusammen mit dem Anwender weiterentwickelt.» Dieses Motto setzt Infomaniak gekonnt um und bietet sogar ein kostenloses Starter-Hosting. Die Infomaniak-Webseite ist übersichtlich und wartet mit kompetenten Hilfeleistungen auf. Zum Erstellen der Homepage – inklusive KI-Features – gibt es den bewährten Site Creator.

© Quelle: Infomaniak

Preis: Starter-Hosting gratis

Anbieter: infomaniak.ch

Hosttech

Hochaktuell, technisch versiert und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen vollgepackt: Das bietet der Schweizer Provider Hosttech. Auch beim Support ist Wissen Trumpf. Hilfestellungen sind weitreichend, die Preise günstig. Dazu bietet der Hoster Leckerlis in Form von Gratis-Homepagekursen an. Der Website-Creator-Baukasten ist einfach zu bedienen. Eigene Webseiten sind damit schnurstracks erstellt.

© Quelle: Hosttech

Preis: ab Fr. 4.90

Anbieter: hosttech.ch

iWay

Die grossen Pluspunkte des Zürcher Hosters sind die tiefen Installationskosten und die Wahlmöglichkeiten zwischen den Optionen wie Web-, Mail- sowie FTP-Hosting. Webhosting gibt es in den Economy-, Economy+- und Business-Varianten. Beim Support bietet iWay den Anwendern die klassische 24/7-Überwachung.

© Quelle: iWay

Preis: ab Fr. 6.–

Anbieter: iway.ch

Cyon

«Alles, was Du für Deine Webseite brauchst», ist das Motto von Cyon. Mit ihrem Sitebuilder können Einsteiger schnell hochwertige Webseiten aufbauen. Daneben stellt der Anbieter weitreichende Supportleistungen sowie typisches Webhosting vom Managed Server bis zum Agency-Server für Agenturen bereit.

© Quelle: Cyon

Preis: ab Fr. 14.90.–

Anbieter: cyon.ch

Inhalt

Kommentare

Hosting Tipps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare