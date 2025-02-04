Die besten Webhoster
Die fünf besten Webhoster aus der PCtipp Top 100-Ausgabe
Dieser Artikel stammt aus der PCtipp Top-Ausgabe. Abonnenten können die ganze Top 100 hier lesen.
Hostpoint
Das Webhosting von Hostpoint ist umfassend und informativ. Die Webseite kommt mit einer transparenten Darstellung, wovon gerade Neulinge bei den hochwertigen Hilfestellungen profitieren. Das Supportteam ist kompetent, Anwender haben eine kurze Wartezeit. Das dreistufige Baukastensystem Sites zum Erstellen von professionellen Webseiten hinterlässt einen Spitzeneindruck.
Preis: ab Fr. 5.–
Anbieter: hostpoint.ch
Infomaniak
«Das Webhosting, das sich zusammen mit dem Anwender weiterentwickelt.» Dieses Motto setzt Infomaniak gekonnt um und bietet sogar ein kostenloses Starter-Hosting. Die Infomaniak-Webseite ist übersichtlich und wartet mit kompetenten Hilfeleistungen auf. Zum Erstellen der Homepage – inklusive KI-Features – gibt es den bewährten Site Creator.
Preis: Starter-Hosting gratis
Anbieter: infomaniak.ch
Hosttech
Hochaktuell, technisch versiert und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen vollgepackt: Das bietet der Schweizer Provider Hosttech. Auch beim Support ist Wissen Trumpf. Hilfestellungen sind weitreichend, die Preise günstig. Dazu bietet der Hoster Leckerlis in Form von Gratis-Homepagekursen an. Der Website-Creator-Baukasten ist einfach zu bedienen. Eigene Webseiten sind damit schnurstracks erstellt.
Preis: ab Fr. 4.90
Anbieter: hosttech.ch
iWay
Die grossen Pluspunkte des Zürcher Hosters sind die tiefen Installationskosten und die Wahlmöglichkeiten zwischen den Optionen wie Web-, Mail- sowie FTP-Hosting. Webhosting gibt es in den Economy-, Economy+- und Business-Varianten. Beim Support bietet iWay den Anwendern die klassische 24/7-Überwachung.
Preis: ab Fr. 6.–
Anbieter: iway.ch
Cyon
«Alles, was Du für Deine Webseite brauchst», ist das Motto von Cyon. Mit ihrem Sitebuilder können Einsteiger schnell hochwertige Webseiten aufbauen. Daneben stellt der Anbieter weitreichende Supportleistungen sowie typisches Webhosting vom Managed Server bis zum Agency-Server für Agenturen bereit.
Preis: ab Fr. 14.90.–
Anbieter: cyon.ch
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