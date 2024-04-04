4. Apr 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp Lifehack
Fünf praktische Features bei Outlook für Mac in unserem Video
Nach einem Vierteljahrhundert Outlook gabs bei Outlook für Mac einige Features nicht von Anfang an. Wir zeigen einige, die Outlook nun noch praktischer machen.
Nach einem Vierteljahrhundert Outlook gabs vorwiegend bei Outlook für Mac einige Features nicht von Anfang an. Wir zeigen einige, die Outlook nun noch praktischer machen.
▬ Inhalt ▬▬▬
- 0:40 Symbolleiste anpassen
- 2:28 Aufgabenbereich
- 3:18 Terminplanungsassistent
- 4:53 Gruppenkalender
- 5:47 Altes Outlook wiederherstellen
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