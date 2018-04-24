Fussball-WM 2018: Excel für Fussballbildchen-Sammler

Sei es fürs Tschutti-Heftli (522 Bildchen), sei es fürs Panini-Original: Natürlich könnten Sie bloss eine Liste mit Zahlen von 1 bis 522 oder 682 führen und die begehrten Klebebildchen fürs WM-Sammelalbum einfach durchstreichen, sobald Sie diese ergattert haben. Aber dann sähen Sie nicht, wenn Sie welche doppelt hätten. Oder hätten keinen schnellen Überblick darüber, welche noch fehlen. Klar, Sie könnten auch eine App installieren. Aber die frisst unnötig Platz auf dem Handy und meistens bezahlt man solche Apps mit persönlichen Daten. Überhaupt: Hausgemacht schmeckt alles am besten! Wir zeigen die Tipps (mit viel Lerneffekt) hier anhand der Original-Panini-Bildchen und mit Excel 2016 (Office 365). Es funktioniert aber in älteren Excel-Versionen praktisch gleich – und in LibreOffice Calc sehr ähnlich (die Formeln sind dieselben).

Wers nicht selbst erstellen will, findet auf Seite 2 des Artikels einen Downloadlink zum fertigen File (macht dann halt nur halb so viel Spass).

Mit den folgenden Tipps haben Sie Ihre Panini-Verwaltung in Excel oder in LibreOffice Calc schnell parat.

1. Vorbereitung

Schnappen Sie sich eine leere Excel- oder LibreOffice-Calc-Datei. Ein einziges Tabellenblatt reicht völlig. In Zeile 1 pflegen Sie von links nach rechts z.B. diese fünf Überschriften ein:

Spalte A: Panini vorhanden . Hier werden Sie künftig von oben nach unten in egal welcher Reihenfolge jene Bildchen eintragen, die Sie erhalten oder kaufen. Auch dieselben mehrmals, falls Sie einige davon doppelt oder dreifach bekommen.

. Hier werden Sie künftig von oben nach unten in egal welcher Reihenfolge jene Bildchen eintragen, die Sie erhalten oder kaufen. Auch dieselben mehrmals, falls Sie einige davon doppelt oder dreifach bekommen. Spalte B: Anzahl . Hier ist die Anzahl der pro Nummer vorhandenen Bildchen gemeint.

. Hier ist die Anzahl der pro Nummer vorhandenen Bildchen gemeint. Spalte C: Fehlende . Das ist die Liste jener, die Ihnen noch fehlen.

. Das ist die Liste jener, die Ihnen noch fehlen. Spalte D: Liste komplett . Alle Nummern von 1 bis 682.

. Alle Nummern von 1 bis 682. Spalte E: vorhanden/fehlt. Status zu jedem Bild – welche haben Sie, welche nicht?

Ziehen Sie die Spalten in eine vernünftige Breite. Markieren Sie die Überschriften, formatieren Sie diese fett, rufen Sie via Rechtsklick Zellen formatieren auf, wählen Sie im Reiter Ausrichtung unter «Vertikal» den Eintrag Oben und haken Sie Zeilenumbruch an. Klicken Sie auf OK.