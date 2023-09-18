Galaxy-Handys entrümpeln

Haben Sie alle unerwünschten Apps deinstalliert, deaktiviert oder deren Benachrichtigungen und Berechtigungen gebändigt? Sind die fehlenden erwünschten Apps nachinstalliert? Stellen Sie zum Schluss noch die Standard-Apps ein. Öffnen Sie hierfür wieder Einstellungen/Apps und tippen Sie auf Standard-Apps auswählen. Tippen Sie auf jede Rubrik und schalten Sie auf die gewünschte App um, beispielsweise bei SMS-App von Nachrichten auf Messages, Bild 7.

Das gröbere Geschütz: Debloater

Vorbereitungen

Sich eine App nach der anderen vorzuknöpfen, zu deinstallieren, zu deaktivieren, das Entfernen der Berechtigungen und Benachrichtigungen: Das ist eine ziemliche Plackerei. Es gibt eine Anwendung, die Ihnen dabei helfen kann, in einem Rutsch die meisten störenden Samsung-Zusätze auszuhebeln: Universal Android Debloater GUI. Auch wenn wir hier zeigen, wie Sie dies benutzen, raten wir eher davon ab.

Surfen Sie zu github.com/0x192/universal-android-debloater. Scrollen Sie etwas herunter und klappen Sie im Abschnitt How to use it den Bereich Windows auf. Klicken Sie den Link in der Zeile Download android platform tools an und speichern Sie die Zip-Datei. Nach einem Rechtsklick darauf wählen Sie Alle extrahieren und lassen die Datei entzippen. Öffnen Sie den Ordner und darin platform-tools.

Surfen Sie nun zu github.com/0x192/universal-android-debloater/releases. Klappen Sie bei der neusten (obersten) Version den Punkt Assets auf und laden Sie uad_gui-windows.exe herunter. Speichern Sie die Datei im Ordner platform-tools.

Laden Sie Samsungs Android-USB-Treiber für Windows herunter und installieren Sie ihn: developer.samsung.com/mobile/android-usb-driver.html. Falls Sie ein anderes Fabrikat «entbloaten» wollen, finden Sie die Links zu verschiedenen anderen Herstellern hier: developer.android.com/studio/run/oem-usb#Drivers.

Verbinden Sie Ihr Smartphone per USB-Kabel mit Ihrem PC. Aktivieren Sie auf Ihrem Samsung-Gerät die Entwickleroptionen: Öffnen Sie Einstellungen/Telefoninfo/Softwareinformationen. Tippen Sie siebenmal auf Buildnummer, bis «Sie sind Entwickler» angezeigt wird, meist gefolgt von einer PIN-Abfrage. Gehen Sie oben links zwei Schritte zurück (Winkel-Symbol) und öffnen Sie ganz unten die Entwickleroptionen. Schalten Sie Bildschirm aktiv lassen ein; das macht spätere Schritte etwas bequemer. Aktivieren Sie USB-Debugging.

Starten Sie auf Ihrem PC per Doppelklick die Datei uad_gui-windows.exe, die Sie in den entzippten Ordner platform-tools kopiert haben. Auf dem Smartphone müssen Sie jetzt in einer entsprechenden Meldung das USB-Debugging zulassen. So viel zu den Vorbereitungen.

Den Debloater ausführen

Im Ordner platform-tools starten Sie die Anwendung uad_gui-windows.exe per Doppelklick. Die englischsprachige App sollte Ihr Gerät automatisch erkennen, in unserem Fall wird das Galaxy S22 Ultra korrekt als SM-S908B identifiziert, Bild 8. Die Idee wäre nun Folgende: Oben rechts greifen Sie im ersten Ausklappmenü zu Recommended («Empfohlen»). Das sind jene Apps, deren Deinstallation die Debloater-Entwickler empfehlen. Im zweiten Menü schalten Sie auf Enabled um. Das sind jene Apps, die auf Ihrem Gerät aktiv sind. Das rechte Ausklappmenü erlaubt das Umschalten zwischen verschiedenen Listen, etwa die gefundenen Google-Apps, die Apps des Netzbetreibers (Carrier) oder des Herstellers (Manufacturer/OEM). Was wegsoll, können Sie nun anhaken und via Uninstall entfernen.