Wearable-Tipps
Galaxy Watch4: Körperzusammensetzung messen - so gehts
Auch Samsung setzt immer mehr auf Gesundheitsfeatures bei Smartwatches. Neu ist die Funktion Körperzusammensetzung. Mithilfe einer vorinstallierten Kachel auf der Galaxy Watch4 können Sie eine Messung durchführen, die Ihnen mehr zu Körperfett, Skelettmuskulatur und Body-Mass-Index verrät.
- Wischen Sie auf dem Display Ihrer Galaxy Watch 4 von rechts nach links, bis Sie die Kachel Körperzusammensetzung sehen.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche Messen.
- Nun werden Sie nach Geschlecht, Körpergrösse und Gewicht gefragt.
- Schauen Sie sich die Erklärungen an, wie gemessen wird. Letztlich schieben Sie die Uhr am linken Handgelenk etwas zurück und legen den Mittel- und Ringfinger auf die Tasten auf der rechten Uhrseite. Bewegen Sie die Finger während der Messung nicht. Bewegen Sie die Arme etwas vom Körper weg. Die Galaxy Watch wird sie auf dem Display informieren, was zu tun ist bzw. wenn z.B. die Berührung durch einen Finger etwas nachlässt.
Hinweis 1: Die Smartwatch weist NutzerInnen übrigens darauf hin, dass man diese Messung nicht durchführen soll, wenn man einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät trägt oder wenn man schwanger ist.
Hinweis 2: Dies wurde mit der Bluetooth-Version der Galaxy Watch4 durchgeführt. Da Samsung neu auf seine eigene Wear-OS-Version (statt Tizen) setzt, ist die Galaxy Watch4 nicht mit iPhones kompatibel.
Wie Sie die Benachrichtigungen für das Samsung Wearable aktivieren, ist übrigens in diesem Tipp erklärt.
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