Galaxy Watch4: Körperzusammensetzung messen - so gehts

Scrollen Sie in der Health-App unter Home etwas nach unten bis zu Körperzusammensetzung.

Wer regelmässig misst, kann oben auf das Grafik-Symbol tippen und sieht dann in der App eine Übersicht (7 oder 31 Tage, 12 Monate).

Falls Sie übrigens abnehmen und dafür ein Ziel festlegen möchten: Tippen Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Symobl und wählen Ziel festlegen. Betätigen Sie den Schieberegler (für Ein) und wählen ein Zielgewicht.

Falls das Resultat - wie bei mir - leicht frustrierend sein sollte, dann hilft vielleicht in der App gleich unter den Zahlen zu Gewicht und Körperfett der Bereich «Ihr Körperfett liegt über dem Durchschnitt. Tipps und Einblicke». Allerdings sind die Tipps sehr kurz und oberflächlich gehalten und geben höchstens einen Input für eine Stossrichtung (z.B. Kraftraining, um Prozentanteil der Skelettmuskeln zu erhöhen).

Hinweis 1: Die Smartwatch weist NutzerInnen übrigens darauf hin, dass man diese Messung nicht durchführen soll, wenn man einen Herzschrittmacher oder ein anderes implantiertes medizinisches Gerät trägt oder wenn man schwanger ist.

Hinweis 2: Dies wurde mit der Bluetooth-Version der Galaxy Watch4 durchgeführt. Da Samsung neu auf seine eigene Wear-OS-Version (statt Tizen) setzt, ist die Galaxy Watch4 nicht mit iPhones kompatibel.

Wie Sie die Benachrichtigungen für das Samsung Wearable aktivieren, ist übrigens in diesem Tipp erklärt.