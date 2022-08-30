Wearable-Tipp
Galaxy Watch5/4: EKG-Aufzeichnung einrichten mit Samsung-Smartphones
Sowohl die aktuelle Galaxy Watch5 als auch das Vorgängermodell Watch4 verwenden für die Blutdruck- und die EKG-Messung Samsung Health Monitor, die zusätzlich zur Wear- und Samsung-Health-App installiert und eingerichtet werden muss. Mangels aktuellem Samsung-Smartphone wurde dies mit einem alten S7 durchgeführt. Es ist somit möglich, dass die Schritte bei Ihrem Handy ein wenig abweichen.
EKG-Aufzeichnung einrichten
- Wischen Sie auf dem Display der Galaxy Watch5 (bzw. 4) vom unteren Rand nach oben, um die Apps zu öffnen.
- Die Samsung-Health-Monitor-App ist bei der Galaxy Watch5 vorinstalliert (rosa-orange-violett, mit Pulssymbol). Tippen Sie darauf.
- Wählen Sie hier EKG aus.
- Sie werden aufgefordert, die App via Samsung-Smartphone zu öffnen. Laden Sie die App dort via Galaxy Store herunter (wird direkt zum Download angeboten).
- Obwohl bereits die Samsung-Health-App installiert ist und Sie dort angemeldet sind, müssen Sie sich für die Health-App nochmals registrieren. Folgen Sie der Anleitung auf dem Display.
- Hinweis: Die Verbindung war nicht möglich, als keine SIM-Karte eingelegt war. Samsung Health Monitor bestand auf dem Mobilfunknetz, obwohl das Gerät via WLAN verbunden war.
Hinweis: Dies wurde mit einem (in der Schublade herumliegenden) Galaxy S7 (Android 9 Expericence-Version) durchgeführt. Leider muss man diese App zusätzlich zu den zuvor bereits installierten beiden Apps (Samsung Health und Samsung Wear) auch noch installieren.
Zusatztipp: Ein App-Update auf der Uhr selbst stossen Sie folgendermassen an: Einstellungen (Zahnradsymbol)/Apps/Samsung-App-Updates. Sind Updates verfügbar, werden sie hier angezeigt und können direkt installiert werden.
(Ursprung: Oktober 2021; aktualisiert am 30.08.22)
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