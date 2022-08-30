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Claudia Maag
30. Aug 2022
Lesedauer 3 Min.

Wearable-Tipp

Galaxy Watch5/4: EKG-Aufzeichnung einrichten mit Samsung-Smartphones

Sowohl mit der Galaxy Watch5 als auch dem Vorgänger Watch4 können Sie sowohl Blutdruck messen, als auch eine EKG-Aufzeichnung durchführen. Schon vorab: Sie brauchen dafür etwas Zeit (und Geduld).

Samsung Galaxy Watch5 mit den Funktionen Blutdruck und EKG

© (Quelle: cma/PCtipp.ch)

Sowohl die aktuelle Galaxy Watch5 als auch das Vorgängermodell Watch4 verwenden für die Blutdruck- und die EKG-Messung Samsung Health Monitor, die zusätzlich zur Wear- und Samsung-Health-App installiert und eingerichtet werden muss. Mangels aktuellem Samsung-Smartphone wurde dies mit einem alten S7 durchgeführt. Es ist somit möglich, dass die Schritte bei Ihrem Handy ein wenig abweichen.

Öffnen Sie die App mit dem Pulssymbol (Foto: Galaxy Watch5)

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

EKG-Aufzeichnung einrichten

  1. Wischen Sie auf dem Display der Galaxy Watch5 (bzw. 4) vom unteren Rand nach oben, um die Apps zu öffnen.
  2. Die Samsung-Health-Monitor-App ist bei der Galaxy Watch5 vorinstalliert (rosa-orange-violett, mit Pulssymbol). Tippen Sie darauf.
  3. Wählen Sie hier EKG aus.
  4. Sie werden aufgefordert, die App via Samsung-Smartphone zu öffnen. Laden Sie die App dort via Galaxy Store herunter (wird direkt zum Download angeboten).

  5. Obwohl bereits die Samsung-Health-App installiert ist und Sie dort angemeldet sind, müssen Sie sich für die Health-App nochmals registrieren. Folgen Sie der Anleitung auf dem Display.
  6. Hinweis: Die Verbindung war nicht möglich, als keine SIM-Karte eingelegt war. Samsung Health Monitor bestand auf dem Mobilfunknetz, obwohl das Gerät via WLAN verbunden war.

Installieren Sie Health Monitor auf Ihrem Samsung-Handy. Auch mit der aktuellen Uhr wird ein Mobilfunknetz benötigt... (Stand: 30.08.22)

 © Quelle: cma/Screenshot/PCtipp.ch

  • Erlauben Sie, dass der Dienst die Daten zu Blutdruck und Elektrokardiogramm in der Samsung-Health-App speichert. Sie können die Schieberegler einzeln aktivieren, damit der Dienst keinen Zugriff auf Ihr Samsung-Health-Profil hat. Bei der Redaktorin war gleich noch ein Update für Health-Monitor verfügbar.
  • Öffnen Sie die App erneut auf Ihrer Uhr.

  • Wählen Sie EKG.
  • Tippen Sie auf Erste Schritte, um sich zu informieren, wie die Galaxy Watch5/4 Ihren Puls aufnehmen und auf ein mögliches Vorhandensein von Vorhofflimmern hinweisen kann. Die EKG-App sucht übrigens niemals nach Anzeichen eines Herzinfarkts.
  • Die Uhr muss fest am linken Handgelenk sitzen.
  • Die Arme sind auf einen Tisch zu legen und dann legt man seine Fingerspitze leicht 30 Sekunden auf die obere Taste (rechts).
  • Wenn Sie die Freigabe erteilt haben, müssen Sie künftig nicht separat in die Health-Montior-App gehen, um Details zu sehen. In der Smartphone-Version von Samsung Health wird die EKG-Messung in der Übersicht angezeigt (ist verlinkt mit Health Monitor).

    • Samsung Health Monitor (Stand: 30.08.22)

     © Quelle: Screenshots/PCtipp.ch

    Hinweis: Dies wurde mit einem (in der Schublade herumliegenden) Galaxy S7 (Android 9 Expericence-Version) durchgeführt. Leider muss man diese App zusätzlich zu den zuvor bereits installierten beiden Apps (Samsung Health und Samsung Wear) auch noch installieren.

    Zusatztipp: Ein App-Update auf der Uhr selbst stossen Sie folgendermassen an: Einstellungen (Zahnradsymbol)/Apps/Samsung-App-Updates. Sind Updates verfügbar, werden sie hier angezeigt und können direkt installiert werden.

    Nach erfolgter EKG-Messung mit der Galaxy Watch4 (Stand: Oktober 2021)

     © Quelle: cma/PCtipp.ch

    (Ursprung: Oktober 2021; aktualisiert am 30.08.22)

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