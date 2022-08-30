Galaxy Watch5/4: EKG-Aufzeichnung einrichten mit Samsung-Smartphones

Hinweis: Dies wurde mit einem (in der Schublade herumliegenden) Galaxy S7 (Android 9 Expericence-Version) durchgeführt. Leider muss man diese App zusätzlich zu den zuvor bereits installierten beiden Apps (Samsung Health und Samsung Wear) auch noch installieren.

Zusatztipp: Ein App-Update auf der Uhr selbst stossen Sie folgendermassen an: Einstellungen (Zahnradsymbol)/Apps/Samsung-App-Updates. Sind Updates verfügbar, werden sie hier angezeigt und können direkt installiert werden.