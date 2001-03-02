2. Mär 2001
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Auf Ganzzahl runden mit 2 Dezimalstellen - Excel
Wie kann ich in einer Excel Tabelle auf den naechsten vollen Betrag auf- oder abrunden und trotzdem zwei Stellen (.00) nach dem Komma zeigen?
Um auf eine Ganzzahl auf- oder abzurunden können Sie die Funktion RUNDEN verwenden. Geben Sie als Anzahl_Stellen einfach "0" an.
Damit trotzdem 2 Dezimalstellen (.00) hinter dem Komma angezeigt werden, müssen Sie die Zelle mit der Formel entsprechend formatieren. Nämlich im Format ZAHL mit 2 Dezimalstellen.
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