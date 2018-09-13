13. Sep 2018
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Habe ich noch Garantie aufs iPhone? So finden Sie es heraus!
Zickt das iPhone rum? So können Sie nachsehen, ob sich der Gang zum Apple-Store lohnt.
Mittels Apple-Website und Seriennummer des iPhones können Sie herausfinden, ob die Garantie noch gilt.
- Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem iPhone.
- Wählen Sie den Punkt Allgemein, danach das Menü Info.
- Scrollen Sie bis zum Punkt Seriennummer und notieren Sie sich diese.
- Surfen Sie auf diese Webseite.
- Geben Sie die Seriennummer Ihres iPhones und das Captcha ein. Klicken Sie auf Weiter.
- Sie sehen nun, ob und welche Art von Garantie Sie in Anspruch nehmen können.
(Bei neueren Geräten hilft evtl. dies)
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