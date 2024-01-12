12. Jan 2024
Lesedauer 2 Min.
Apple
Habe ich noch Garantie auf meinem iPhone?
Ob die Werksgarantie bei Ihrem iPhone noch greift können Sie auf dem Gerät selber nachschauen. Wir zeigen, wie das geht.
Apple gewährt Schweizer iPhone-Kunden im Normalfall eine zweijährige Werksgarantie. Dadurch lassen sich in einem Apple Store gewisse Reparaturen oder Servicearbeiten durchführen. Weiss man allerdings nicht mehr, wann man das Gerät gekauft hat, kann man das Stichdatum auf dem Gerät in Erfahrung bringen. Ob Sie Murphys Law, welches besagt, dass Schäden immer dann auftreten, wenn die Garantie gerade abgelaufen ist, ein Schnippchen schlagen können, erfahren Sie so:
- Öffnen Sie die iPhone-Einstellungen (Zahnrad-Icon)
- Tippen Sie auf Allgemein, danach auf Info.
- Wählen Sie nun den Punkt Eingeschränkte Garantie – dort finden Sie das Ablaufdatum.
(Bei älteren Geräten hilft evtl. dies)
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