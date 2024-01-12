Habe ich noch Garantie auf meinem iPhone?

Apple gewährt Schweizer iPhone-Kunden im Normalfall eine zweijährige Werksgarantie. Dadurch lassen sich in einem Apple Store gewisse Reparaturen oder Servicearbeiten durchführen. Weiss man allerdings nicht mehr, wann man das Gerät gekauft hat, kann man das Stichdatum auf dem Gerät in Erfahrung bringen. Ob Sie Murphys Law, welches besagt, dass Schäden immer dann auftreten, wenn die Garantie gerade abgelaufen ist, ein Schnippchen schlagen können, erfahren Sie so: