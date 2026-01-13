Gastnetz einrichten

Auch wenn in der Schweiz das unlimitierte Mobilfunkdaten-Abo weitverbreitet ist, gibt es immer wieder Situationen, in denen der Internetzugriff via WLAN eine bessere Option ist; beispielsweise in abgelegenen Gebieten oder in unterirdischen Räumen. In diesen Situationen sollten Sie Ihren Freunden aber nicht einfach das WLAN-Passwort für Ihr Privatnetzwerk geben, sondern ein Gästenetzwerk einrichten. Dafür gibt es mehrere triftige Gründe: Es ist möglich, dass Sie Ihre privaten Dateien in Ihrem Heimnetzwerk freigegeben haben, damit Ihre Familie auf gewisse Dokumente oder Fotos gemeinsamen Zugriff hat. Gleiches gilt für smarte Geräte wie Überwachungskameras oder Sensoren, die sich möglicherweise im Netzwerk tummeln. Andersherum kann es auch Sinn ergeben, gewisse Geräte ins Gästenetz zu packen, damit sie von den privaten Daten abgetrennt sind, aber das ist eine andere Geschichte. Auch für die Passwortsicherheit ist ein Gästenetzwerk sinnvoll. Nach einer grösseren Party, können Sie einfach das Passwort des Gästenetzwerks ändern und müssen nicht alle Ihre eigenen Geräte neu verbinden.

Für professionelle Anwender gibt es dazu noch eine weitere Schicht: die Kontrolle. Falls Sie ein Restaurant, Schulungsräume oder ähnliche Räumlichkeiten betreiben, in denen regelmässig fremde Gäste den Netzwerkzugang benötigen, sollten Sie eine Registrierung einbauen. Dann müssen sich Gäste etwa per Handynummer oder E-Mail und Einmalcode registrieren. Das ermöglicht Ihnen, Handlungen in Ihrem Netzwerk einer Person zuzuordnen. Lädt also jemand in Ihrem Hotelzimmer illegale Daten herunter, können Sie dies nachverfolgen und sich von der Haftung befreien.

Dieser Artikel beschränkt sich jedoch auf Gästenetzwerke für Privatpersonen, die Ihren Freunden und Bekannten einen teilweise beaufsichtigten Zugang ermöglichen möchten.

Die Anforderungen

Zunächst klären wir ab, was für die Einrichtung eines Gästenetzwerks gebraucht wird, danach kann es losgehen.

Was brauche ich?

Fangen wir mit den Grundlagen an. Sie benötigen Folgendes:

ein Gerät mit Netzwerkzugang, bevorzugterweise einen Desktop-PC oder Laptop

die lokale IP-Adresse Ihres Routers

die Zugangsdaten für die Nutzeroberfläche Ihres Routers

idealerweise das Handbuch Ihres Routers

Woher bekomme ich all das?

Die meisten modernen Betriebssysteme können Ihnen die IP-Adresse Ihres Routers in den Netzwerkeinstellungen anzeigen. Bei Windows ist das erst seit einem kürzlichen Update von Windows 11 möglich. Schneller geht es per Kommandozeile (Windowstaste+R, cmd eintippen und Enter drücken). In der Kommandozeile tippen Sie ipconfig /all ein und suchen anschliessend nach dem Eintrag Gateway. Häufig ist die IP-Adresse etwas Ähnliches wie 192.168.1.1, Bild 1.