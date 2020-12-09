Generealabonnemente kostenlos hinterlegen - so gehts!

Wussten Sie, dass Sie Ihr Abonnement für den öffentlichen Verkehr unterbrechen können? Das GA für Privatpersonen können Sie zwischen einem und 30 Tagen am Stück abgeben - z.B. wenn Sie im Urlaub sind. Dies wird dann vom anteilsmässig von der Rechnung abgezogen. Wenn Sie also ein GA haben, kann das durchaus einen dreistelligen Betrag ausmachen. So gehen Sie vor:

Loggen Sie sich auf Swisspass.ch mit Ihren Daten ein. Klicken Sie auf Abos, danach auf Hinterlegungsdetails. Dort sehen Sie, wieviele Hinterlegungstage Sie im laufenden Jahr noch haben (max. 30). Klicken Sie auf GA kostenlos unterbechen (oder halt das Abo, welches Sie besitzen). Geben Sie nun Ihre Personalien ein und überlegen Sie sich, bis wann und ab wann Sie Ihr Abo wieder benötigen. Schreiben Sie diese Daten entsprechend ein. Setzen Sie das Häkchen bei dem Hinweis über die Verrechnungsdetails und klicken Sie auf senden. Auf der nächsten Rechnung - ob Monats- oder Jahresrechnung - wird die Hinterlegung nun aufgeführt und entsprechend vom Endpreis abgezogen.

Hinweis: Die Daten, die bei diesem Prozess abgefragt werden, sind NICHT die Start- und Enddaten der Hinterlegung. Es wird nach dem letzten Tag VOR und dem ersten Tag NACH der Hinterlegung gefragt!