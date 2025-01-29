Geräte einfach finden mit Apple, Google und Microsoft

Wer im Jahr 2004 sein Smartphone im Ausgang verlor, konnte es wahrscheinlich abschreiben. Höchstens in einem kleinen Dorf, wo jeder die Handyhülle des Nachbarn kennt, bestand noch eine solide Chance auf eine Wiedervereinigung. Heute ist das zum Glück anders. Die grossen Betriebssystemhersteller haben Werkzeuge am Start, mit denen Sie Ihr Gerät orten können. Damit das funktioniert, gibt es allerdings drei grundlegende Voraussetzungen:

Das Gerät muss die Ortungsdaten und die entsprechende Finde- Funktion aktiviert haben.

Funktion aktiviert haben. Sie benötigen ein anderes Gerät, mit dem Sie die Such- App ausführen können.

App ausführen können. Idealerweise hat das verlorene Gerät noch Akku und Empfang.

Die Ortungsdaten zu aktivieren, ist für Privatsphäre-bewusste natürlich keine Freude, für die Finde-Funktion aber zwingend, Bild 1. Schön wäre es, wenn die Berechtigung noch etwas spezifischer verteilt werden könnte – beispielsweise nur dann, wenn die Ortung angefragt wird. Für die Suche können Sie praktisch jedes beliebige Gerät verwenden; vom Smartphone übers Tablet bis hin zum Desktop-PC. Die Suchfunktionen sind bei den drei grossen Herstellern Apple, Google und Microsoft sowohl als Mobile-App als auch Web-App im Browser verfügbar.

Falls Sie nur ein Smartphone besitzen, können Sie im Notfall auch auf einen öffentlichen PC oder das Handy eines Freundes zurückgreifen. Akku und Empfang auf dem verlorenen Gerät sind nicht Pflicht, helfen aber enorm, das verlorene Gerät wiederzufinden. Sind diese nicht verfügbar, sehen Sie jeweils nur den zuletzt gemeldeten Standort. Je nachdem wie lange das her ist, kann das nützlich sein oder längst nicht mehr. Dies ist auch der Grund, wieso die Ortungsdaten permanent und nicht nur auf Abruf freigegeben werden.