Mit GhostScript mehrere PDFs automatisch per Batch-Datei verkleinern

Angenommen, Sie haben einige PDF-Dateien, die Sie jemandem übermitteln wollen. Vermutlich haben Sie diese in einer hohen Auflösung gescannt, bei der die enthaltenen Bilder beispielsweise für Druckzwecke mit 300 dpi eingebettet sind. Darum sind die PDFs relativ gross. Manchmal gibts aber eine Grössenbeschränkung: Etwa bei manchen Online-Stellenbewerbungen heisst es, dass die PDFs für Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse zusammen 10 MB nicht überschreiten dürfen.

Wenn die PDFs ohnehin nur für Betrachtung am Bildschirm vorgesehen sind, dann können Sie diese beispielsweise mit GhostScript verkleinern. GhostScript ist ein freier PostScript-Interpreter. Er wird auch oft von anderen Anwendungen zum Erstellen oder Umwandeln von PostScript- und PDF-Dateien verwendet. GhostScript gibts mit einer Open-Source- und mit einer kommerziellen Lizenz. Greifen Sie zu ersterer. Surfen Sie zu https://www.ghostscript.com/releases/gsdnld.html und klicken Sie in der Spalte «GNU Affero General Public License» auf «Ghostscript AGPL Release» in der Zeile «Ghostscript 10.02.0 for Windows (64 bit)». Ist GhostScript heruntergeladen, installieren Sie es wie gewohnt.

Das Script

Jetzt hätten Sie also gerne ein Script, mit dem Sie PDFs mit wenigen Klicks in ein niedriger auflösendes Format bringen wollen. Ich verwende im vorliegenden Beispiel das als «/ebook» bezeichnete Format, das schlicht und ergreifend «150 dpi» bedeutet.

Öffnen Sie im Explorer den Senden-an-Ordner. Den finden Sie oft schon, indem Sie in der Explorer-Adresszeile sendto eintippen. Falls nicht, navigieren Sie von Hand zum Ordner C:\Users\IhrName\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo oder tippen Sie in der Adresszeile %appdata%\Microsoft\Windows\SendTo ein.

Ein Rechtsklick auf eine freie Stelle in diesem Ordner sollte Textdokument anbieten. Nennen Sie es beispielsweise PDFAlleVerkleinern.txt. Öffnen Sie die Datei per Doppelklick im Notepad-Editor. Fügen Sie nun diese sieben Zeilen ein, die zweite und die letzte sind leer: