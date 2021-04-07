Gimp: Lässt sich Text in Photoshop-Dateien bearbeiten?

Die Open-Source Bildbearbeitung Gimp ist so vielseitig, dass man eigentlich kein anderes Bildbearbeitungsprogramm braucht. Es beherrscht Ebenen, enthält zahlreiche Werkzeuge und Filter und ist komplett kostenlos und werbefrei.

Es unterstützt zudem verschiedene Bilddateiformate und kann sogar Photoshop-Dateien (Endung .psd) inklusive Ebenen importieren. Bloss: Eines Tages ist es dann so weit, dass Ihnen ein Kollege eine Photoshop-Datei mit Text-Ebenen übermittelt. Wenn Sie es mit Text-Ebenen zu tun bekommen, stellen Sie fest, dass sich diese in Gimp nicht bearbeiten lassen, denn jene werden in Bitmap-Ebenen umgewandelt. Ein Zurück-Umwandeln, um den Text bearbeitbar zu machen, ist derzeit (Stand April 2021) in Gimp nicht möglich.

Lösung: Es ist aber ein Leichtes, einen eigenen Textrahmen in exakt der richtigen Grösse zu erstellen. Klicken Sie die Bitmap-Ebene an, in welcher der umgewandelte Text steht, siehe Bild 1 (A). Dass Sie die richtige erwischt haben, erkennen Sie daran, dass um den Textschnipsel ein gestrichelter Rand erscheint (B). So erkennen Sie die genaue Grösse und Position der betroffenen Ebene.