Gmail-App: Nachrichten übersetzen

Die neue Funktion soll für alle Google-Workplace-Kunden sowie Nutzerinnen und Nutzer mit einem persönlichen Google-Account innerhalb der kommenden zwei Wochen zur Verfügung stehen. Für iOS-Geräte gehts noch etwas länger, der Rollout beginnt erst am 21. August 2023.

Hinweis: Gmail sollte Sie automatisch auffordern, eine Nachricht zu übersetzen (sobald Feature verfügbar), wenn die Sprache nicht mit Ihren bevorzugten Einstellungen übereinstimmt. Die Übersetzungsfunktion für Gmail ist nur für Google-Konten vorgesehen (d. h. nicht für IMAP-Konten).

In der mobilen Gmail-App öffnen Sie eine E-Mail. Wenn Ihre Gmail-Einstellungen auf Deutsch sind, öffnen Sie zum Beispiel eine englischsprachige E-Mail. Wählen Sie oben in Ihrer E-Mail auf Übersetzen (Banner). Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus. Falls es nicht funktioniert: Haben Sie sich allenfalls zu einem früheren Zeitpunkt ausdrücklich gegen eine Übersetzung entschieden? Es ist auch möglich, dass das System keine andere Sprache erkannt hat, als in den Einstellungen hinterlegt. In diesem Fall können Sie zum Beispiel die Nachricht manuell via Drei-Punkte-Icon übersetzen (Nachricht übersetzen).

Zusatztipp: Sie können diese Einstellung, durch die das Banner für eine bestimmte Sprache nie wieder angezeigt wird, auch deaktivieren. Dafür können Sie die Aufforderung «Deaktivieren für [Sprache]» akzeptieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Samsung-One-Ui-5.1.1-Gerät und der Gmail-App-Version 2023.07.23.(...) durchgeführt.