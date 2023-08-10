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Claudia Maag
10. Aug 2023
Lesedauer 2 Min.

E-Mail-Dienst

Gmail-App: Nachrichten übersetzen

Wer die Webversion von Gmail nutzt, kann schon länger Mails in über 100 Sprachen übersetzen. Ab sofort verfügt auch die mobile E-Mail-App von Google über eine native Übersetzungsintegration.

Sobald bei Ihnen diese Funktion verfügbar ist, können Sie auch mit der Handy-Version von Gmail Nachrichten übersetzen

© (Quelle: Google)

Die neue Funktion soll für alle Google-Workplace-Kunden sowie Nutzerinnen und Nutzer mit einem persönlichen Google-Account innerhalb der kommenden zwei Wochen zur Verfügung stehen. Für iOS-Geräte gehts noch etwas länger, der Rollout beginnt erst am 21. August 2023.

Hinweis: Gmail sollte Sie automatisch auffordern, eine Nachricht zu übersetzen (sobald Feature verfügbar), wenn die Sprache nicht mit Ihren bevorzugten Einstellungen übereinstimmt. Die Übersetzungsfunktion für Gmail ist nur für Google-Konten vorgesehen (d. h. nicht für IMAP-Konten).

  1. In der mobilen Gmail-App öffnen Sie eine E-Mail. Wenn Ihre Gmail-Einstellungen auf Deutsch sind, öffnen Sie zum Beispiel eine englischsprachige E-Mail.
  2. Wählen Sie oben in Ihrer E-Mail auf Übersetzen (Banner).
  3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus.
  4. Falls es nicht funktioniert: Haben Sie sich allenfalls zu einem früheren Zeitpunkt ausdrücklich gegen eine Übersetzung entschieden? Es ist auch möglich, dass das System keine andere Sprache erkannt hat, als in den Einstellungen hinterlegt. In diesem Fall können Sie zum Beispiel die Nachricht manuell via Drei-Punkte-Icon übersetzen (Nachricht übersetzen).

Zusatztipp: Sie können diese Einstellung, durch die das Banner für eine bestimmte Sprache nie wieder angezeigt wird, auch deaktivieren. Dafür können Sie die Aufforderung «Deaktivieren für [Sprache]» akzeptieren.

Hinweis: Dies wurde mit einem Samsung-One-Ui-5.1.1-Gerät und der Gmail-App-Version 2023.07.23.(...) durchgeführt.

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