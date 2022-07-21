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Florian Bodoky
21. Jul 2022
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Gmail: So suchen Sie richtig

Google Mail – kurz Gmail – ist einer der grössten E-Mail-Anbieter der Welt und bietet viel Speicher. Wie behält man da den Überblick? PCtipp zeigt Filter und Suchtricks.
Suchformular in Gmail

So durchsuchen Sie Gmail am effizientesten

© Quelle: PCtipp.ch

Gmail gehört zu den Branchenführern in Sachen E-Mail – und der dazugehörige Google-Account bietet 15 GB Speicherplatz. Da werden kaum noch E-Mails gelöscht, ausser es handelt sich um Spam. Aber wie behält man da den Überblick, um Mails wiederzufinden? Diese fünf Tricks helfen bei der Suche. Google bevorzugt übrigens die Schreibweise ohne Leerzeichen nach dem Doppelpunkt.

Hinweis: Diese Operatoren lassen sich natürlich auch kombinieren (siehe Screenshot).

1. Anführungszeichen

Suchen Sie beispielsweise eine Mail, von der Sie eine Textstelle oder den Betreff kennen, setzen Sie vor und nach dem Suchwort Anführungszeichen. So lösen Sie eine wörtliche Suche aus und die Anzahl an Suchresultaten sollte nur eine Mail umfassen.

Beispiel:

"Besprechung vom 24. Januar 2017"

2. Minuszeichen

Sie suchen beispielsweise eine Buchungsbestätigung Ihrer Fluggesellschaft für den Flug in die Stadt A. Wenn Sie nach Ihrer Fluggesellschaft suchen, bekommen Sie aber Dutzende Mails betreffend Stadt B (weil Sie oft in die Stadt B reisen). Setzen Sie ein Minus davor.

Beispiel:

Easyjet -London

3. Kopfzeilensuche

Sie suchen Mails eines bestimmten Absenders oder Ihre eigenen Mails an einen bestimmten Empfänger? Suchen Sie mit from: oder to:

Beispiel: 

beliebiger Suchbegriff from:Hans Müller

oder 

beliebiger Suchbegriff to:Fritz Meier

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Betreffsuche, Anhänge suchen, in Ordnern suchen

4. Betreffsuche

Wenn Sie nach einem bestimmten Wort suchen, das im Betreff steht, teilen Sie Gmail mit, dass nur die Betreffzeilen durchsucht werden sollen. So werden es weniger Suchresultate.

Beispiel:  

subject:Abendessen

5. Nach Anhängen suchen

Wenn Sie nach E-Mails mit bestimmten Anhängen suchen, gibt es eine Reihe von Signalwörtern, die dabei nützlich sind. 

Beispiele

Mit Attachment. Es gibt mehrere E-Mails zu einem Thema, aber nur eine mit Attachment:

Suchbegriff has:attachment

Bestimmten Dateinamen oder -typ. Sie suchen nach einem Attachment mit einem bestimmten Namen:

filename:gesuchter Name

Geht auch mit Dateiformaten, also z. B.:

filename:pdf

Dateigrösse. Wenn Sie wissen, wie gross das Attachment ist:

size:1M

Grösser als. Wenn Sie einfach alle Anhänge ab einer bestimmten Grösse suchen, etwa um Platz zu schaffen:

larger:1M

6. In einem bestimmten Ordner suchen

Wenn Sie wissen, dass die E-Mail in einem bestimmten Ordner steckt.

Beispiel:

Suchbegriff in:Ordnername

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