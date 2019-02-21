Gmail: weitere E-Mail-Konten hinzufügen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie die neuste Gmail-Version installiert haben.

2. Tippen Sie oben rechts auf das Google-Konto-Symbol.

3. Tippen Sie auf Weiteres Konto hinzufügen.

4. Aus einer Liste wählen Sie den E-Mail-Anbieter aus (z.B. Yahoo, GMX, Outlook, Office 365 etc.).

5. Melden Sie sich mit der entsprechenden E-Mail-Adresse an und gehen Sie auf Weiter (mehrmals).

6. Wenn das Konto eingerichtet ist, sehen Sie nochmals die E-Mail-Adresse und den registrierten Namen. Überprüfen Sie dies und tippen dann auf Weiter.

Wenn Sie nun oben rechts auf Ihr Google-Konto-Symbol klicken, erscheinen beide (oder mehrere) E-Mail-Konten.

Hinweis: Dies wurde mit einem Android-Smartphone (Android One, Version 9) und der Gmail-Version 9.1.13.233495724 durchgeführt.